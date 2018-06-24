Алдервейрелд похвалил «Открытие Арену»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о московской «Открытие Арене».

«Очень понравился стадион «Спартак», на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун.

Если побывать в недалеком будущем, и «Тоттенхему» в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе, то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь.

Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне», – сказал Алдервейрелд.

Напомним, матч Бельгия – Тунис (5:2) стал самым результативным на текущем чемпионате мира.