Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алдервейрелд похвалил «Открытие Арену»

    Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о московской «Открытие Арене».

    «Очень понравился стадион «Спартак», на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун.

    Если побывать в недалеком будущем, и «Тоттенхему» в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе, то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь.

    Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне», – сказал Алдервейрелд.

    Напомним, матч Бельгия – Тунис (5:2) стал самым результативным на текущем чемпионате мира.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:03

      Приятно слышать такие комплименты от наших гостей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 июня 2018, 20:47

      Очень приятно за позитивный отзыв.Но будет ещё приятнее когда Спартак в еврокубках на этой прекрасной арене гостеприимно накидает штук пять мячей гостям из туманного Альбиона.Мы ведь щедрые и гостеприимные! ; )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2018, 18:47

      очень приятно слышать. будем рады видеть вас снова на нашем прекрасном стадионе!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 июня 2018, 17:36

      Спасибо за комплимент . Ждём вас всех всегда на наш стадион !!!!!!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 июня 2018, 16:39

      Жалко Геннадий Сергеевич не комментировал..
      Его любимый игрок..))

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11