Алдервейрелд похвалил «Открытие Арену»

Защитник сборной Бельгии Тоби Алдервейрелд поделился мнением о московской «Открытие Арене».
«Очень понравился стадион «Спартак», на котором мы играли против команды Туниса, честно говоря, я восхищен его архитектурой, качеством поля и расположением трибун.
Если побывать в недалеком будущем, и «Тоттенхему» в еврокубках достанется футбольный клуб из России, который играет на этом стадионе, то я буду очень даже не против приехать в Россию еще раз и сыграть здесь.
Вся организация матча, начиная от захода на стадион и заканчивая возвращением в автобус, прошла на самом высоком уровне», – сказал Алдервейрелд.
Напомним, матч Бельгия – Тунис (5:2) стал самым результативным на текущем чемпионате мира.
Источник: ТАСС