Пикфорд, Стерлинг и Кейн – в составе англичан на матч с Панамой

Сборные Англии и Панамы объявили стартовые составы на встречу 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Трипье, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Янг, Стерлинг, Кейн.

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Баркеньяс, Х. Родригес, Перес, Годой.

Матч на «Волгоград Арене» начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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