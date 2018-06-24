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    Пикфорд, Стерлинг и Кейн – в составе англичан на матч с Панамой

    Сборные Англии и Панамы объявили стартовые составы на встречу 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.

    Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Трипье, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Янг, Стерлинг, Кейн.

    Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Баркеньяс, Х. Родригес, Перес, Годой.

    Матч на «Волгоград Арене» начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: ФИФА

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    24.06.2018 13:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 июня 2018, 14:31

      Посмотрим как уменьшение количества представителей ТТХ скажется на качестве игры. Хотя Кейну всё равно кто на него навешивает бывшие или ныненшние одноклубники или вообще не пойми кто. И если убирать Алли тогда в пару к Кейну Варди ставить, а не вот это.

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > alexis02lion 24 июня 2018, 14:37

      Хотя у Делли травма, но Лофтус Чик явно не замена. Надо второго форварда вместо него явно.

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 24 июня 2018, 14:23

      Нахрен этот стерлинг нужен, Рэшфорда выпускать

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