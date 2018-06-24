Пикфорд, Стерлинг и Кейн – в составе англичан на матч с Панамой

Посмотрим как уменьшение количества представителей ТТХ скажется на качестве игры. Хотя Кейну всё равно кто на него навешивает бывшие или ныненшние одноклубники или вообще не пойми кто. И если убирать Алли тогда в пару к Кейну Варди ставить, а не вот это.
Сборные Англии и Панамы объявили стартовые составы на встречу 2-го тура групповой стадии чемпионата мира.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Трипье, Хендерсон, Лингард, Лофтус-Чик, Янг, Стерлинг, Кейн.
Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Баркеньяс, Х. Родригес, Перес, Годой.
Матч на «Волгоград Арене» начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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