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    Линекер: «У немцев удаляют игрока, но все равно они как-то *** выигрывают»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа ЧМ между командами Германии и Швеции (2:1).

    «Футбол – простая игра. 22 игрока бегают за мячом 82 минуты, потом у немцев удаляют одного футболиста, и уже 21 игрок гоняются за мячом еще 13 минут. Но в конце немцы как-то *** [блин] выигрывают», – написал Линекер в своем твиттере.

    Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?

    Источник: Twitter

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    23.06.2018 23:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 24 июня 2018, 11:11

      А прибавлять по семь минут к игре это нормально?причем,извещают,что добавлено пять,но ещё переигрывают пару минут..такой негласный наказ Фифы что ли?

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 июня 2018, 10:25

      Дело не в том, что они выигрывают или проигрывают, как та же Бавария в 99-м. Дело в том, что они смотрятся ужасно пошло, по-голливудски.

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 24 июня 2018, 02:23

      швейцарию вытянул немецкий арбитр с польской фамилией....

      германию тянул за уши уже поляк!!!


      кому-то не нужны в финальной части Сербия и Швеция!!!

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > belarus-gomel 24 июня 2018, 05:01

      Согласен.. И в том и в другом матче не оставляло ощущение, что судьи пытаются отцепить неугодных. Удаление игрока не даст такой эффект как неназначенный пенальти.. Шведы, конечно, зря так уж прижались к своим воротам.. Если бы немцы не вышли из группы, Меркель точно не приехала бы... А так - может быть, возможно, как она сказала, понимаешь....:///

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      Рейтинг: +915

      спанчес > belarus-gomel 24 июня 2018, 08:04

      не то чтобы не нужна швеция,просто больше нужна кому-то не будем показывать пальцем, германия

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      Рейтинг: +399

      guron88 24 июня 2018, 00:17

      Судья исправился за не назначеный пеналь в первом тайме. Но лучше бы он не исправлялся так, а назначил бы реальный пеналь, показав Боатенгу красную карту. А то удалил, за 8 минут до конца встречи. Типа исправление такое...Вот и всё. Математика проста. Посмотрел бы я на немцем, при 0:2, после перерыва... И где эта сраная система VAR ? Глаза повылазили? Мониторы потускнелли? Ассистенты онемели? Немецкий паспорт достоин уважения...?

      1
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      Рейтинг: +44

      hollnder > guron88 24 июня 2018, 00:19

      в том эпизоде в первом тайме не было 100% пенальти, а уж давать и пенальти и красную это только за фол последней надежды, не тот случай.

      2
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      Рейтинг: +399

      guron88 > hollnder 24 июня 2018, 00:32

      За немцев топишь... Разговор закончен.

      -3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > guron88 24 июня 2018, 00:44

      А ты наверное шведский индеец?Винни Ту иБрагимович!!!гы гы

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      Рейтинг: +2439

      docndoc > guron88 24 июня 2018, 05:03

      Мы канцлера в гости ждём, нам король Швеции менее интересен.... ))))

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      Рейтинг: +915

      спанчес > guron88 24 июня 2018, 08:04

      да,полная лажа с вар

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