Линекер: «У немцев удаляют игрока, но все равно они как-то *** выигрывают»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа ЧМ между командами Германии и Швеции (2:1).

«Футбол – простая игра. 22 игрока бегают за мячом 82 минуты, потом у немцев удаляют одного футболиста, и уже 21 игрок гоняются за мячом еще 13 минут. Но в конце немцы как-то *** [блин] выигрывают», – написал Линекер в своем твиттере.

Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?