Линекер: «У немцев удаляют игрока, но все равно они как-то *** выигрывают»

А прибавлять по семь минут к игре это нормально?причем,извещают,что добавлено пять,но ещё переигрывают пару минут..такой негласный наказ Фифы что ли?
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о матче 2-го тура группового этапа ЧМ между командами Германии и Швеции (2:1).
«Футбол – простая игра. 22 игрока бегают за мячом 82 минуты, потом у немцев удаляют одного футболиста, и уже 21 игрок гоняются за мячом еще 13 минут. Но в конце немцы как-то *** [блин] выигрывают», – написал Линекер в своем твиттере.
Три действующих чемпиона мира вылетали из группы. А что Германия?