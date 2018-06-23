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  • ЧМ-2018. Бельгия обыграла Тунис. Лукаку сделал дубль и догнал Роналду в списке бомбардиров ЧМ-2018

ЧМ-2018. Бельгия обыграла Тунис. Лукаку сделал дубль и догнал Роналду в списке бомбардиров ЧМ-2018

23 июня 2018, 17:06
8

Сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018, в котором Бельгия победила Тунис со счетом 5:2.

Счет на шестой минуте открыл полузащитник «красных дьяволов» Эден Азар с пенальти. Спустя 12 минут удвоил преимущество бельгийцев нападающий Ромелу Лукаку. В компенсированное время к первому тайму он оформил дубль, забив свой четвертый мяч на турнире и сравнявшись по этому показателю с форвардом Португалии Криштиану Роналду.

На 18-й минуте Дилан Бронн один гол отыграл.

На 51-й минуте второй гол в свой актив записал Азар, реализовав выход один на один. В самом конце встречи форвард Миши Батшуайи забил пятый гол, а в уже компенсированное время Тунису удалось сократить счет усилиями Вахби Хазри.

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Бельгия Тунис Азар Эден Лукаку Ромелу
Комментарии (8)
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alexis02lion
1529758823
А мог ещё больше, но чуть не повезло. Жду дубля во втором тайме, а лучше три и пентатрик на ЧМ это бы вообще волшебно.
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ЗЖМ
1529758891
Ещё одни африканцы на вылет...
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woyser
1529759717
Давай Лукаку порви этого нытика пид....а!!!
Ответить
GoLenaStop
1529761954
Тунис, конечно, не готов...
Ответить
Marley Bob
1529763779
у Бельгии мощнейший потенциал.хотелось бы видеть эту сборную,как минимум,в полуфинеле.
Ответить
swot1205
1529764750
красиво поимели ТУнис
Ответить
Vladarg
1529764888
Конечно,Бельгия выглядит очень солидно.но Панама и Тунис-никудышные экзаменаторы.выводы преждевременны.
Ответить
zigbert
1529872393
Лукаку конечно выделяется.
Ответить
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