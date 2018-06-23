ЧМ-2018. Бельгия обыграла Тунис. Лукаку сделал дубль и догнал Роналду в списке бомбардиров ЧМ-2018

Сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоялся матч второго тура группового раунда чемпионата мира-2018, в котором Бельгия победила Тунис со счетом 5:2.
Счет на шестой минуте открыл полузащитник «красных дьяволов» Эден Азар с пенальти. Спустя 12 минут удвоил преимущество бельгийцев нападающий Ромелу Лукаку. В компенсированное время к первому тайму он оформил дубль, забив свой четвертый мяч на турнире и сравнявшись по этому показателю с форвардом Португалии Криштиану Роналду.
На 18-й минуте Дилан Бронн один гол отыграл.
На 51-й минуте второй гол в свой актив записал Азар, реализовав выход один на один. В самом конце встречи форвард Миши Батшуайи забил пятый гол, а в уже компенсированное время Тунису удалось сократить счет усилиями Вахби Хазри.