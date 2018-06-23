ЧМ-2018. Южная Корея в Ростове-на-Дону сыграет с Мексикой

Я просто в шоке, по татч ТВ вместо того что бы показывать футбол, показывали формулу 1. Матч включили с 12 минуты, со словами ой да вы ничего интересного не пропустили, Позор!!!!
Сегодня, 23 июня, в Ростове-на-Дону пройдет матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Южной Кореи и Мексики.
На данный момент мексиканцы лидируют в группе F, набрав три очка. Южная Корея занимает третье место с нулем баллов.
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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