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    ЧМ-2018. Южная Корея в Ростове-на-Дону сыграет с Мексикой

    Сегодня, 23 июня, в Ростове-на-Дону пройдет матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Южной Кореи и Мексики.

    На данный момент мексиканцы лидируют в группе F, набрав три очка. Южная Корея занимает третье место с нулем баллов.

    Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2018 17:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      BallWer 23 июня 2018, 18:17

      Я просто в шоке, по татч ТВ вместо того что бы показывать футбол, показывали формулу 1. Матч включили с 12 минуты, со словами ой да вы ничего интересного не пропустили, Позор!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 23 июня 2018, 18:10

      Ахахаха -а Матч ТВ показывает Формулу 1)))всё для людей в стране которой ЧМ-2018 проходит!)))

      1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 23 июня 2018, 17:30

      проиграет

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 23 июня 2018, 17:08

      Еще одна игра с разгромным счетом...

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