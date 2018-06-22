Экс-игрок Аргентины Кемпес – о поражении от Хорватии: «Такая игра – позорное зрелище»

Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес назвал позором игру национальной команды против Хорватии.

«Такая игра – позорное зрелище. Конец чемпионата мира для аргентинцев все ближе.

Это просто Ужас! В этом матче мы ожидали реакции на ничью в первом туре, но получили большой сюрприз: эта игра оказалась еще хуже», – заявил Кемпес.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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