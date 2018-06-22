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    Экс-игрок Аргентины Кемпес – о поражении от Хорватии: «Такая игра – позорное зрелище»

    Чемпион мира 1978 года в составе сборной Аргентины Марио Кемпес назвал позором игру национальной команды против Хорватии.

    «Такая игра – позорное зрелище. Конец чемпионата мира для аргентинцев все ближе.

    Это просто Ужас! В этом матче мы ожидали реакции на ничью в первом туре, но получили большой сюрприз: эта игра оказалась еще хуже», – заявил Кемпес.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину

    Источник: ESPN

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    22.06.2018 09:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 09:53

      Это вам не в Америке играть ! Россия непредсказуема ))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 июня 2018, 09:48

      Состояние и настроение чемпиона мира 1978г., лучшего бомбардира и игрока того чемпионата можно понять. Мало кто ожидал такой невыразительной игры и результата от сборной Аргентины.

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