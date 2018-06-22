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  • Непомнящий – о Месси: «Даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе»

Непомнящий – о Месси: «Даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе»

22 июня 2018, 08:30
15

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий назвал главные проблемы сборной Аргентины, которые стали причиной поражения от Хорватии.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Так может быть, Месси – все-таки не инопланетянин, как его многие называют?

– Нет, нет. Он вундеркинд, футбольный гений. Здесь вопросов у меня никаких по-прежнему не возникает. Но даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе. Где командные действия? Лео просто не с кем было обыгрываться…

– Курбан Бердыев недавно сказал, что Месси в сборной нужно действовать не так, как в «Барселоне». А именно – двигаться больше, самому опускаться, искать мяч, а не ждать паса.

– Так ведь он и опускался довольно глубоко, давал объем. Но его не слышат и не видят партнеры. В чем проблема этой сборной? Игроки первой линии не двигаются вперед. Они все хотят получить мяч, играть в прием. Таким образом, здорово помогают обороне соперника, которая может подниматься высоко. Одним словом, не получается у них забегать за спины защитникам. Много дефектов в работе тренера.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Непомнящий Валерий
Комментарии (15)
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Рубик Докоян
1529646010
Такой профи как Валерий Кузьмич всё в точку говорит. Рад за него, что он вернулся к работе.
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m40
1529648678
Да слишком много завязано не Месси. Получается, что он уже как бог . Остальным игрокам нужно брать больше ответственности и инициативы на себя. Или лучше убирать Месси из сборной и строить новую команду. И без Месси у них невероятно мощное нападение, может быть даже сильнейшее в мире- Дибала, Ди Мария, Игуаин, Икарди Хотя вот Роналду в Португалии тоже в той же роли, но выглядит совершенно иначе- просто делает результат
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529649238
такой слабой аргентину я еще не видел...за два матча создали два голевых момента....нападения просто нет
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Garrincha58
1529649925
этого гения-инопланетного никто и не знал бы играя он не в Барселоне, а тащили его Хави и Иньеста в сборной их нет и этим все доказанно в очередной раз что гномик как и все земные
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Yev
1529650039
Не такую сборную Аргентины я ожидал. Жалко что тренер не смог создать из такого количества звезд команду. По моему это было еще видно, когда Аргентина со скрипом пролезла на ЧМ, я думал тренер сделает выводы и исправит ошибки, но нет.
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woyser
1529651733
Месси откровенно жаль. Не надо было ему возвращаться в этот бардак. Отборочный турнир показал, что эта Аргентина никакая. Именно Месси вытащил им путёвку на ЧМ, но ни тренера, ни игроков ничему не научило отборочное мучение.
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111ax
1529651885
Месси не Роналду, который один может делать результат
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Mazzola
1529656163
Непомнящий, конечно, авторитет в футболе, но и он не избежал влияния "мессианства". По сути гном это огромный мыльный пузырь, кем-то старательно надутый, который вчера оглушительно лопнул, забрызгав всех окружающих!
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snaiper1989
1529658800
Тут не Месси виноват, а тренер.....Легко обсерать только одного человека, но играет то их 11....И помогать они должны не Месси, а друг другу, но в игре Аргентины почему то только Месси и помогает всем, а остальные хрен пойми чем заняты....вот и результат!!! Звезд до хера а толку нету, как и в сборной Франции, и в Германии да и в той же Испании...Только где-то тренер хоть как то шевелит их, а где то нет!!!!
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1bear
1529664083
...какой в жопу гений,просто хороший игрок Барселоны,а в такой "звездной" сборной тренер нужен хороший,Рамзан подошел бы на 100%...
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