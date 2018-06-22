Непомнящий – о Месси: «Даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе»

Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий назвал главные проблемы сборной Аргентины, которые стали причиной поражения от Хорватии.

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

– Так может быть, Месси – все-таки не инопланетянин, как его многие называют?

– Нет, нет. Он вундеркинд, футбольный гений. Здесь вопросов у меня никаких по-прежнему не возникает. Но даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе. Где командные действия? Лео просто не с кем было обыгрываться…

– Курбан Бердыев недавно сказал, что Месси в сборной нужно действовать не так, как в «Барселоне». А именно – двигаться больше, самому опускаться, искать мяч, а не ждать паса.

– Так ведь он и опускался довольно глубоко, давал объем. Но его не слышат и не видят партнеры. В чем проблема этой сборной? Игроки первой линии не двигаются вперед. Они все хотят получить мяч, играть в прием. Таким образом, здорово помогают обороне соперника, которая может подниматься высоко. Одним словом, не получается у них забегать за спины защитникам. Много дефектов в работе тренера.