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    Непомнящий – о Месси: «Даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе»

    Главный тренер «Балтики» Валерий Непомнящий назвал главные проблемы сборной Аргентины, которые стали причиной поражения от Хорватии.

    Матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Хорватия завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    – Так может быть, Месси – все-таки не инопланетянин, как его многие называют?

    – Нет, нет. Он вундеркинд, футбольный гений. Здесь вопросов у меня никаких по-прежнему не возникает. Но даже гений не может вытащить команду, где все сами по себе. Где командные действия? Лео просто не с кем было обыгрываться…

    – Курбан Бердыев недавно сказал, что Месси в сборной нужно действовать не так, как в «Барселоне». А именно – двигаться больше, самому опускаться, искать мяч, а не ждать паса.

    – Так ведь он и опускался довольно глубоко, давал объем. Но его не слышат и не видят партнеры. В чем проблема этой сборной? Игроки первой линии не двигаются вперед. Они все хотят получить мяч, играть в прием. Таким образом, здорово помогают обороне соперника, которая может подниматься высоко. Одним словом, не получается у них забегать за спины защитникам. Много дефектов в работе тренера.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.06.2018 08:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 15:24

      Конечно здесь есть и вина тренера.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 июня 2018, 13:41

      ...какой в жопу гений,просто хороший игрок Барселоны,а в такой "звездной" сборной
      тренер нужен хороший,Рамзан подошел бы на 100%...

      1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 22 июня 2018, 12:13

      Тут не Месси виноват, а тренер.....Легко обсерать только одного человека, но играет то их 11....И помогать они должны не Месси, а друг другу, но в игре Аргентины почему то только Месси и помогает всем, а остальные хрен пойми чем заняты....вот и результат!!! Звезд до хера а толку нету, как и в сборной Франции, и в Германии да и в той же Испании...Только где-то тренер хоть как то шевелит их, а где то нет!!!!

      3
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 22 июня 2018, 11:29

      Непомнящий, конечно, авторитет в футболе, но и он не избежал влияния "мессианства". По сути гном это огромный мыльный пузырь, кем-то старательно надутый, который вчера оглушительно лопнул, забрызгав всех окружающих!

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax 22 июня 2018, 10:18

      Месси не Роналду, который один может делать результат

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > 111ax 22 июня 2018, 11:20

      Просто игроки Португалии, в отличие от аргентинцев, научились ему не мешать.

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 июня 2018, 10:15

      Месси откровенно жаль. Не надо было ему возвращаться в этот бардак. Отборочный турнир показал, что эта Аргентина никакая. Именно Месси вытащил им путёвку на ЧМ, но ни тренера, ни игроков ничему не научило отборочное мучение.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 июня 2018, 09:47

      Не такую сборную Аргентины я ожидал. Жалко что тренер не смог создать из такого количества звезд команду. По моему это было еще видно, когда Аргентина со скрипом пролезла на ЧМ, я думал тренер сделает выводы и исправит ошибки, но нет.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 июня 2018, 09:45

      этого гения-инопланетного никто и не знал бы играя он не в Барселоне, а тащили его Хави и Иньеста в сборной их нет и этим все доказанно в очередной раз что гномик как и все земные

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > ivan-soccer-fan 22 июня 2018, 11:17

      И голы в основном всяким эйбарам и депортивам.

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      Рейтинг: +185

      Тибер 22 июня 2018, 09:42

      Командной игры у них нет.

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 22 июня 2018, 09:33

      такой слабой аргентину я еще не видел...за два матча создали два голевых момента....нападения просто нет

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