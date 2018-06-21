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    Линекер: «Не помню такой слабой команды у сборной Аргентины»

    Английский журналист Гари Линекер подвел итог встрече 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 АргентинаХорватия (0:3).

    «Модрич провел прекрасный матч, но за все время, что смотрю матчи Аргентины, не помню у них такой слабой команды», – написал экс-футболист «Барселоны» и сборной Англии в твиттере.

    Напомним, Лука Модрич был признан лучшим игроком матча.

    За тур до конца борьбы в группе D аргентинцы сохранили шансы на выход в плей-офф.

    Источник: Twitter

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    21.06.2018 23:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июня 2018, 08:12

      Аргентина, если честно, и раньше не впечатляла, но визуально играла была живее, ярче, красочнее, мысль была видна. При Марадоне в 1/8 влетели 4-0 от Германии, на прошлом ЧМ в финал не вышли, а заползли с последних сил, с первого до последнего матча на чемпионате выигрывали еле-еле, как не автогол, так серия пенальти, или Месси на последних секундах зарешает. С учётом того, что состав аргентинцев с тех времён не стал сильнее, а тренеры не стали лучше, то закономерная деградация на лицо.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 21 июня 2018, 23:30

      Могла бы быть сильнее, если бы формировалась не по принципу друзья Месси

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > RotBerg 22 июня 2018, 00:17

      Свечку держал, когда состав формировали?

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Тraumtanzеr 22 июня 2018, 00:29

      Поддерживаю!
      Это пишут любители заднеприводного...!

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