Линекер: «Не помню такой слабой команды у сборной Аргентины»

Аргентина, если честно, и раньше не впечатляла, но визуально играла была живее, ярче, красочнее, мысль была видна. При Марадоне в 1/8 влетели 4-0 от Германии, на прошлом ЧМ в финал не вышли, а заползли с последних сил, с первого до последнего матча на чемпионате выигрывали еле-еле, как не автогол, так серия пенальти, или Месси на последних секундах зарешает. С учётом того, что состав аргентинцев с тех времён не стал сильнее, а тренеры не стали лучше, то закономерная деградация на лицо.
Английский журналист Гари Линекер подвел итог встрече 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия (0:3).
«Модрич провел прекрасный матч, но за все время, что смотрю матчи Аргентины, не помню у них такой слабой команды», – написал экс-футболист «Барселоны» и сборной Англии в твиттере.
Напомним, Лука Модрич был признан лучшим игроком матча.
За тур до конца борьбы в группе D аргентинцы сохранили шансы на выход в плей-офф.