Линекер: «Не помню такой слабой команды у сборной Аргентины»

Английский журналист Гари Линекер подвел итог встрече 2-го тура групповой стадии ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия (0:3).

«Модрич провел прекрасный матч, но за все время, что смотрю матчи Аргентины, не помню у них такой слабой команды», – написал экс-футболист «Барселоны» и сборной Англии в твиттере.

Напомним, Лука Модрич был признан лучшим игроком матча.

За тур до конца борьбы в группе D аргентинцы сохранили шансы на выход в плей-офф.