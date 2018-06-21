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    Болельщики хотят убить игрока сборной Колумбии Санчеса за удаление в матче с японцами

    Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил красную карточку в матче первого тура группы Н (1:2) чемпионата мира-2018 против японцев. В связи с этим футболист получил угрозы в свой адрес.

    Болельщики южноамериканцев пишут, что они намерены убить хавбека. Некоторые фанаты публикуют фото Санчеса рядом с Андресом Эскобаром.

    Эскобар – игрок сборной Колумбии на чемпионате мира-1994, который забил мяч в свои ворота и был впоследствии застрелен.

    Источник: The Guardian

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    21.06.2018 22:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 10:20

      да уж, был у них случай когда угрозы были выполнены, надеюсь сейчас только на эмоциях говорят такое и не вздумают повторять тот трагический случай, да и не виноват он в этой красной карточке, была и в других матчах игра рукой и судья давал желтую а тут почему то удалил.

      2
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 22 июня 2018, 06:27

      У колумбийцев две игры в запасе, ещё всё можно исправить.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 июня 2018, 05:40

      Бедолаге теперь шкерится придется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 22 июня 2018, 04:23

      Играть в футбол стало опасно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 22 июня 2018, 01:10

      Стрельба по футболистам - национальной вид спорта в Колумбии. Были менее известные случаи. Карлосу - удачи.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 июня 2018, 23:30

      Неплохо бы...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 21 июня 2018, 23:24

      Фаны видно дебилоиды конкретные. Андреса Эскобара, которого застрелили за автогол, потом очень долго почтили и помнят до сих пор.

      3
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 21 июня 2018, 23:23

      прецедент уже был... шесть пуль под крики "ГОЛ!!"

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 21 июня 2018, 22:56

      Сначала угрозы пошли в адрес Родригесу,а теперь Санчеу.Что то Колумбия страна угроза для своих игроков, в России хорошо такин ещё зверствует

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 июня 2018, 22:32

      вообще то парень вытащил мяч из ворот обнюханные вы мои

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