Болельщики хотят убить игрока сборной Колумбии Санчеса за удаление в матче с японцами

да уж, был у них случай когда угрозы были выполнены, надеюсь сейчас только на эмоциях говорят такое и не вздумают повторять тот трагический случай, да и не виноват он в этой красной карточке, была и в других матчах игра рукой и судья давал желтую а тут почему то удалил.
Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил красную карточку в матче первого тура группы Н (1:2) чемпионата мира-2018 против японцев. В связи с этим футболист получил угрозы в свой адрес.
Болельщики южноамериканцев пишут, что они намерены убить хавбека. Некоторые фанаты публикуют фото Санчеса рядом с Андресом Эскобаром.
Эскобар – игрок сборной Колумбии на чемпионате мира-1994, который забил мяч в свои ворота и был впоследствии застрелен.