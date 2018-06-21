Болельщики хотят убить игрока сборной Колумбии Санчеса за удаление в матче с японцами

Полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес получил красную карточку в матче первого тура группы Н (1:2) чемпионата мира-2018 против японцев. В связи с этим футболист получил угрозы в свой адрес.

Болельщики южноамериканцев пишут, что они намерены убить хавбека. Некоторые фанаты публикуют фото Санчеса рядом с Андресом Эскобаром.

Эскобар – игрок сборной Колумбии на чемпионате мира-1994, который забил мяч в свои ворота и был впоследствии застрелен.