Матич: «Калининград – это светлое будущее российского футбола»

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич поделился впечатлениями от Калининграда, где команда проведет матч второго тура группы Е против сборной Швейцарии.

«Мы видели Самару и базу в Светлогорске. Они фантастические. Все организовано на самом высоком уровне, поэтому отличий от английских условий нет. То, что я видел, соответствует всем мировым стандартам. Здесь я вижу светлое будущее для российского футбола», – сказал серб.

Сербы лидируют в группе.