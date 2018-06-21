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    Матич: «Калининград – это светлое будущее российского футбола»

    Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич поделился впечатлениями от Калининграда, где команда проведет матч второго тура группы Е против сборной Швейцарии.

    «Мы видели Самару и базу в Светлогорске. Они фантастические. Все организовано на самом высоком уровне, поэтому отличий от английских условий нет. То, что я видел, соответствует всем мировым стандартам. Здесь я вижу светлое будущее для российского футбола», – сказал серб.

    Сербы лидируют в группе.

    Источник: Sport24

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    21.06.2018 21:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:27

      Построены современные стадионы с хорошей инфраструктурой. Хорошо бы матчи ЧМ на этих стадионах дали толчок для развития футбола в нашей стране.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2018, 23:40

      правильно сказал, в материальном плане уже много сделано, осталось только грамотно начать управлять футболом, а не раскидывать бабосы на зарплаты футболистам и агентам, не надо в этом соревноваться с Англией, надо поколение новых футболистов растит и ЧМ2018 как раз дал для этого возможность.

      3
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 июня 2018, 23:27

      Кто не видел,посмотрите в интернете видео: "Сербия топит за Россию".
      Прикольно,когда вся команда за ужином кричит: "Россия"! Прям вот в ком никогда не разочаровывался,так это в них!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      kagorich > GoldPlayFIFARus9 22 июня 2018, 09:42

      Сегодня поболею за них на стадионе!

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