Эриксен: «Мне не нравится система видеоповторов»

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен негативно высказался о введении видеоповторов на чемпионате мира-2018. Представителю «Тоттенхэма» не нравится, что VAR работает против его команды.

«Система VAR? Мне она не нравится. Два раза подряд это сыграло против нас, но был фол в центре, его не заметили, и угловой. Если эта система нужна для того, чтобы ставить пенальти, то я против нее», – сказал хавбек.

Датчане после первых двух туров набрали четыре очка.