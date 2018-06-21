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    Эриксен: «Мне не нравится система видеоповторов»

    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен негативно высказался о введении видеоповторов на чемпионате мира-2018. Представителю «Тоттенхэма» не нравится, что VAR работает против его команды.

    «Система VAR? Мне она не нравится. Два раза подряд это сыграло против нас, но был фол в центре, его не заметили, и угловой. Если эта система нужна для того, чтобы ставить пенальти, то я против нее», – сказал хавбек.

    Датчане после первых двух туров набрали четыре очка.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.06.2018 19:45
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 22 июня 2018, 10:35

      Система бесстрастно фиксирует происходящее на поле,она ни на чьей стороне,просто безмолвный,но объективный свидетель!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 10:04

      конечно когда эта система помогает выигрывать это хорошо а когда из-за нее страдают сразу не по нраву приходиться)) но у этой системы (как и у многого другого) есть свои сторонники и противники.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 08:07

      Сколько людей, столько мнений.

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 июня 2018, 04:50

      Мне тоже она не нравится. За каждый тычок пальцем теперь ставить будут, что ли?
      В футболе и без того убивают силовую составляющую, а теперь он совсем плюшевым станет...
      Нам дважды ставили пенальти, вчера нарушение было более чем сомнительным.

      1
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      Рейтинг: +38

      Grindcore > Danish Dynamite 25 июня 2018, 10:57

      кому "нам" идиот?!

      -1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Grindcore 25 июня 2018, 13:02

      Нам - это нам. Идиота в зеркале увидишь, раз флаг не узнаёшь.

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore > Danish Dynamite 25 июня 2018, 14:10

      Твоё имя Søren? Пазл сошёлся, нет ты не идиот, ты явно конченный! Бугога)))

      -1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 21 июня 2018, 22:03

      Эриксен: «Мне не нравится система видеоповторов».......а мне НРАВИТСЯ!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 июня 2018, 20:23

      в хоккее всё отработано.
      в футболе пока не очень.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 21 июня 2018, 20:11

      А я и год назад говорил, и спорил тут со многими. Система повторов ничего не изменит. Каждый думает, что система будет помогать, когда его зацепят; а когда он - то система "спать" будет. И в итоге только лишние цифры на табло и потерянные секунды. Это же простая ЛОГИКА. Преимущество тогда преимущество, когда оно у одного, а когда у каждого - лишние энергозатраты у всех. А о справедливости смешно и думать. В игре 90 минут, и за это время столько всего происходит, что никакие просмотры её не восстановят - только превратят игру в вечный суд.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Vratarь 21 июня 2018, 21:35

      Каждый может думать, все что ему заблагорассудится. А по факту система ВАР необходима для решения спорных ситуаций, которые могут повлиять на итоговый результат. Фол в центре поля может повлиять на результат в одном случае из ста.
      Как сказал классик: "Ваши ожидания - ваши проблемы".

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > Чермындыр 21 июня 2018, 21:43

      По факту, назначено больше пенальти, без которых результат оказался бы таким же. А в добавок, несколько пенальти не назначено, хотя они и были. И что имеем в итоге? Те же пересуды, что и до введения системы

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      Рейтинг: +77

      Ляба > Vratarь 22 июня 2018, 01:11

      к ней надо привыкнуть, зачастую, все новое осуждают и пытаются сопротивляться, но по истечении времени, потом не понимают, как без этого (нового) обходились...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Vratarь 22 июня 2018, 04:58

      Единственное адекватное мнение. Я вообще считаю, что VAR убивает силовую составляющую в футболе, теперь лишний раз коснуться соперника и, не дай Бог, навязать борьбу будут бояться.

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      Рейтинг: +463

      Vratarь > Чермындыр 22 июня 2018, 17:07

      Ну, что по свеженькому... Бразилия - Коста-Рика пенальти на Неймаре. Что скажем, господа? Сидит судья в кабинке и с линейкой ползает по экрану, на котором ни черта не понятно, на поле хотя бы все в динамике, и в участии. А тут джойстиком туда-сюда, туда-сюда. По-моему (а значит не точно, как и у любого судьи), пеналь был 60 на 40, а его отменили. В центре, говоришь, на игру не влияет? А как они в конце все валялись? А что не просмотреть, да за симуляцию не выписать по жёлтой? а ты - не влияет, говоришь. И классик по-другому говорит: "Благими намерениями вымощена дорога в ад"

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      Vratarь > Ляба 22 июня 2018, 17:11

      Ляба, это как: "стерпится-слюбится". Потом, конечно, привыкнут. Мы, вон, и к Мутко привыкли, и зимой играть.... Привыкнем и к "мёртвому" дяде в кабинке перед экраном. Его, кстати, нам не показывают, может он с пивком там просмотры устраивает))

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