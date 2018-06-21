В Санкт-Петербурге Черчесову посвятили граффити: «Ты просто космос, Стас»

В одном из спальных районов Санкт-Петербурга обнаружено граффити в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова. На нем изображен сам специалист, а также цитата из песни: «Ты просто космос, Стас». Ее можно послушать на видео ниже.

Именно в городе на Неве наша команда одержала победу во втором туре группы А чемпионата мира-2018, на следующий день после которой вышла в плей-офф.

Матч 1/8 финала россияне проведут 30 июня или 1 июля.