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    В Санкт-Петербурге Черчесову посвятили граффити: «Ты просто космос, Стас»

    В одном из спальных районов Санкт-Петербурга обнаружено граффити в честь главного тренера сборной России Станислава Черчесова. На нем изображен сам специалист, а также цитата из песни: «Ты просто космос, Стас». Ее можно послушать на видео ниже.

    Именно в городе на Неве наша команда одержала победу во втором туре группы А чемпионата мира-2018, на следующий день после которой вышла в плей-офф.

    Матч 1/8 финала россияне проведут 30 июня или 1 июля.

    Источник: Twitter

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    21.06.2018 18:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 07:56

      После поражения это граффити может превратится в омлет.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 июня 2018, 06:37

      Стас не верь! Дождись проигрыша и узнаешь кто ты!!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 июня 2018, 23:49

      А буквально то пару недель с ..авном смешивали, это конечно не главная, но тоже проблема футбола, а нас крайне неадекватные болельщики, хотя они такого названия даже не заслуживают просто глоры, которые кидаются из одной крайности в другую, или стадо баранов, которыми легко управлять.

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 21 июня 2018, 23:36

      Это сгоряча...

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 июня 2018, 21:05

      ну и Будка..!Трансформатерная,конечно...

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 21 июня 2018, 20:29

      ....лично я сам не ожидал от наших такого результата....не любить стаса причины нет!!!...давайте лучше поддержим...даже если проиграют уругваю!!!!! нам главное выйти на португов....с красной фурией у нас шанцев ноль!!!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 21 июня 2018, 19:43

      Шнуров, конечно, крутой. Что касается ЧСС,то девушкам виднее.Доживем до понедельника,а потом или полюбим ВСЕЙ душой,или снова -"в деревню,в глушь...."

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 21 июня 2018, 19:31

      Вот ведь... Точно, что от любви до ненависти один шаг и наоборот. Не лучше ли было вместо ругани весной потерпеть до начала ЧМ, а потом делать выводы?!

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Вот оно чё Михалыч 21 июня 2018, 21:21

      Согласен. Точно так.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Вот оно чё Михалыч 21 июня 2018, 23:50

      идеально сказано, поколение - флюгер.

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