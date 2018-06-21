«Ювентус» провел встречу с «ПСЖ» по трансферу Рабьо

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может перебраться в итальянскую Серию А.

Футболист входит в трансферные интересы «Ювентуса». Накануне в Милане встретились представители туринского клуба со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике. На встрече обсуждалась возможность осуществления трансфера 23-летнего хавбека этим летом. Контракт игрока с парижанами рассчитан до середины 2019 года.

Ранее сообщалось, что агент Рабьо предлагал услуги своего клиента «Ювентусу» и «Барселоне».