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    «Ювентус» провел встречу с «ПСЖ» по трансферу Рабьо

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может перебраться в итальянскую Серию А.

    Футболист входит в трансферные интересы «Ювентуса». Накануне в Милане встретились представители туринского клуба со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике. На встрече обсуждалась возможность осуществления трансфера 23-летнего хавбека этим летом. Контракт игрока с парижанами рассчитан до середины 2019 года.

    Ранее сообщалось, что агент Рабьо предлагал услуги своего клиента «Ювентусу» и «Барселоне».

    Источник: Football Italia

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    21.06.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 июня 2018, 17:17

      Игрок то может хороший, но характер говно. Нужен он? Вон один такой в милан пошел так совсем сдулся.

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