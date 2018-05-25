Рабьо предложил свои услуги «Барселоне» и «Ювентусу»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к уходу из парижского клуба.

Француз намерен покинуть Францию, в связи с чем через своего представителя ранее предложил услуги нескольким европейским клубам. Среди них есть «Ювентус» и «Барселона».

Действующий контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему французу со стороны «Арсенала».

В прошедшем сезоне Рабьо 32 матча в Лиге 1, забив в них один гол, а также сделав пять результативных передач.