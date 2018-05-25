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    Рабьо предложил свои услуги «Барселоне» и «Ювентусу»

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо близок к уходу из парижского клуба.

    Француз намерен покинуть Францию, в связи с чем через своего представителя ранее предложил услуги нескольким европейским клубам. Среди них есть «Ювентус» и «Барселона».

    Действующий контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему французу со стороны «Арсенала».

    В прошедшем сезоне Рабьо 32 матча в Лиге 1, забив в них один гол, а также сделав пять результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    25.05.2018 10:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 18:21

      С таким багажом вряд ли возьмут в серьезный клуб.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 мая 2018, 16:46

      В Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 25 мая 2018, 11:26

      Юве, Барса и им подобные, сами приглашают нужных, а не ждут предложения услуг дикорастущих игроков...
      Это во Франции было принято предлагать свою шпагу, но в Италии и Испании не принято ее принимать...))

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