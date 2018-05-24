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    Эмери хочет видеть в «Арсенале» Рабьо

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может присоединиться к «Арсеналу».

    В услугах 23-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер «канониров» Унаи Эмери, работавший с хавбеком в парижском клубе последние два года.

    Лондонцы намерены сделать предложение «ПСЖ» и надеются, что им удастся заполучить игрока по сниженной цене, поскольку через год у него истекает контракт.

    В минувшем сезоне Рабьо принял участие в 49 матчах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов.

    Источник: Tribalfootball

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    24.05.2018 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 25 мая 2018, 10:02

      Рабьо очень крут и молод к тому же, я всеми руками за!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 24 мая 2018, 14:40

      ну началось!!! лучше Силву в защиту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 мая 2018, 13:13

      каждый тренер потом тащит за собой кого нибудь

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