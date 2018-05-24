Эмери хочет видеть в «Арсенале» Рабьо

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо может присоединиться к «Арсеналу».

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован новый главный тренер «канониров» Унаи Эмери, работавший с хавбеком в парижском клубе последние два года.

Лондонцы намерены сделать предложение «ПСЖ» и надеются, что им удастся заполучить игрока по сниженной цене, поскольку через год у него истекает контракт.

В минувшем сезоне Рабьо принял участие в 49 матчах, забил пять голов и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов.