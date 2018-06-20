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  • Федун: «Черчесова пытаются засыпать лепестками роз, но перед ЧМ-2018 его только ленивый не поливал грязью»

Федун: «Черчесова пытаются засыпать лепестками роз, но перед ЧМ-2018 его только ленивый не поливал грязью»

20 июня 2018, 19:27
44

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал текущее выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Также он заявил, что пока не разделяет восторгов по поводу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Какие впечатления от матча и не слишком ли много восторгов?

– У нас от любви до ненависти и наоборот один шаг. Перед чемпионатом мира были крайне пессимистичные настроения, на мой взгляд, совершенно неоправданные. После того, как сборная выстрелила, мы увидели восторг. Это говорит о том, насколько россияне любят футбол – ни один вид спорта не сможет с ним сравниться по популярности.

– О фигуре главного тренера говорят сейчас: «Ты просто космос, Стас». Разделяете эту точку зрения?

– Нет, не разделяю. Потому что у нас сперва только ленивый не поливал его грязью, а теперь пытаются засыпать лепестками роз. Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу. Но давайте подождем еще, впереди игра с Уругваем, и самое главное, мы выходим на кого-то из пары Испания – Португалия. Вот после этого все и будет понятно. Для меня реальный успех сборной – если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же – это оценка удовлетворительно. А пять – хорошо или даже отлично.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Спартак Россия Черчесов Станислав Федун Леонид
Комментарии (44)
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insider_retro
1529513053
Чётко, коротко, ёмко и по существу!!.. Народ болеет сердцем и эмоциями, мы же не профессионалы на окладе!..
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OfaZavr
1529513224
если поливают грязью заслуженно то это нормально, болельщики всегда ждут побед и качественной игры. а потом засыпают розами потому что невероятно порадовали и обнадежили. поэтому все справедливо)
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Мары
1529515663
А за что было сборную хвалить, если по полю передвигались пингвины беременные ? Да и сейчас считаю, что дифирамбы излишни.Мы кого обыграли ? Саудитов, которые откровенно просто слабейшая сборная чемпионата и египтян, твёрдого середняка.Уругвай станет чем то близким к космосу.Его ещё по другому называют маленькой латино американской Италией. А вот затем будет действительно космос.По фигу Португальцы или Испанцы.Вот тогда то и стоит похвалы петь тренеру и команде.
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TihonAlt
1529516085
прав же.
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АЛЕКС 58
1529516976
Из грязи в князи! Но скоро снова в грязь!
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Опорник84
1529517699
Мне кажется так и должно быть, играли плохо, естественно критиковали, выиграли и вышли из группы носят на руках! Так во всем мире!
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zigbert
1529520838
У сборной какой то прогресс все же есть и отрицать заслугу Черчесова нельзя.
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Pastuhow
1529523104
это наша национальная черта такая. То хаем, то возносим до небес.
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suharidze
1529523573
не поспоришь.
Ответить
арейская
1529539966
Может и правильно, уж очень неприглядно выглядела наша сборная, а тут можно сказать что критика и помогла
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