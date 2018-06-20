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    Федун: «Черчесова пытаются засыпать лепестками роз, но перед ЧМ-2018 его только ленивый не поливал грязью»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал текущее выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Также он заявил, что пока не разделяет восторгов по поводу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

    – Какие впечатления от матча и не слишком ли много восторгов?

    – У нас от любви до ненависти и наоборот один шаг. Перед чемпионатом мира были крайне пессимистичные настроения, на мой взгляд, совершенно неоправданные. После того, как сборная выстрелила, мы увидели восторг. Это говорит о том, насколько россияне любят футбол – ни один вид спорта не сможет с ним сравниться по популярности.

    – О фигуре главного тренера говорят сейчас: «Ты просто космос, Стас». Разделяете эту точку зрения?

    – Нет, не разделяю. Потому что у нас сперва только ленивый не поливал его грязью, а теперь пытаются засыпать лепестками роз. Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу. Но давайте подождем еще, впереди игра с Уругваем, и самое главное, мы выходим на кого-то из пары Испания – Португалия. Вот после этого все и будет понятно. Для меня реальный успех сборной – если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же – это оценка удовлетворительно. А пять – хорошо или даже отлично.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2018 19:27
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +452

      denzillo 22 июня 2018, 08:39

      Только вот не надо всех под одну гребёнку! Я всем знакомым, которые не верели в стаса говорил, что нашим миллионерам-пешеходам нужна жёсткая рука и Черчес лучший для них вариант был, который справляется. НО думаю наш уровень, это максимум 14 в данном случае (и то если попадём на португалию и выграем по пенальти=) ). А в общем и целом с такой командой мы бы не то что из группы не вышли (т.к. ни в одной из групп нет 3-х слабых команд, включая нас), но и сомневаюсь, что прошли отбор, если не счастливый случай хозяйки!) Это настоящии реалии на данный момент. Но будем верить что команда будет набирать с каждым годом!

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2018, 03:12

      Может и правильно, уж очень неприглядно выглядела наша сборная, а тут можно сказать что критика и помогла

      5
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 июня 2018, 23:24

      Федун: «Черчесова пытаются засыпать лепестками роз, но перед ЧМ-2018 его только ленивый не поливал грязью»....всё еще впереди ! выйдет в четвертьфинал-он герой!....не выйдет-он значит СЛАБЫЙ ТРЕНЕР !

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 20 июня 2018, 23:02

      я бы ему подарил лепестки если бы он обыграл германию и аргентину

      0
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      Рейтинг: +14

      suharidze 20 июня 2018, 22:39

      не поспоришь.

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 20 июня 2018, 22:37

      Базара нет. Извини Саламыч, был не прав.

      1
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      Рейтинг: +166

      Pastuhow 20 июня 2018, 22:31

      это наша национальная черта такая. То хаем, то возносим до небес.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 21:53

      У сборной какой то прогресс все же есть и отрицать заслугу Черчесова нельзя.

      7
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      Рейтинг: +9

      xerex 20 июня 2018, 21:14

      Парни, как там ваши ставочи? Пока вы просаживаете капусту на ставках ЧМ, на king-ball.ru ежедневно дают верняки! За три дня поднял полугодовалую зарплату. Короч думайте сами, решайте сами!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 20 июня 2018, 21:11

      Посмотрим, что будут писать после четвертьфинала.

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Mazzola 20 июня 2018, 21:17

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > altair2004 20 июня 2018, 22:07

      Вы большой оптимист.

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