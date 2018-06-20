Федун: «Черчесова пытаются засыпать лепестками роз, но перед ЧМ-2018 его только ленивый не поливал грязью»

Только вот не надо всех под одну гребёнку! Я всем знакомым, которые не верели в стаса говорил, что нашим миллионерам-пешеходам нужна жёсткая рука и Черчес лучший для них вариант был, который справляется. НО думаю наш уровень, это максимум 14 в данном случае (и то если попадём на португалию и выграем по пенальти=) ). А в общем и целом с такой командой мы бы не то что из группы не вышли (т.к. ни в одной из групп нет 3-х слабых команд, включая нас), но и сомневаюсь, что прошли отбор, если не счастливый случай хозяйки!) Это настоящии реалии на данный момент. Но будем верить что команда будет набирать с каждым годом!
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал текущее выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Также он заявил, что пока не разделяет восторгов по поводу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.
– Какие впечатления от матча и не слишком ли много восторгов?
– У нас от любви до ненависти и наоборот один шаг. Перед чемпионатом мира были крайне пессимистичные настроения, на мой взгляд, совершенно неоправданные. После того, как сборная выстрелила, мы увидели восторг. Это говорит о том, насколько россияне любят футбол – ни один вид спорта не сможет с ним сравниться по популярности.
– О фигуре главного тренера говорят сейчас: «Ты просто космос, Стас». Разделяете эту точку зрения?
– Нет, не разделяю. Потому что у нас сперва только ленивый не поливал его грязью, а теперь пытаются засыпать лепестками роз. Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу. Но давайте подождем еще, впереди игра с Уругваем, и самое главное, мы выходим на кого-то из пары Испания – Португалия. Вот после этого все и будет понятно. Для меня реальный успех сборной – если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же – это оценка удовлетворительно. А пять – хорошо или даже отлично.