Федун: «Черчесова пытаются засыпать лепестками роз, но перед ЧМ-2018 его только ленивый не поливал грязью»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал текущее выступление сборной России на чемпионате мира-2018. Также он заявил, что пока не разделяет восторгов по поводу главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

– Какие впечатления от матча и не слишком ли много восторгов?

– У нас от любви до ненависти и наоборот один шаг. Перед чемпионатом мира были крайне пессимистичные настроения, на мой взгляд, совершенно неоправданные. После того, как сборная выстрелила, мы увидели восторг. Это говорит о том, насколько россияне любят футбол – ни один вид спорта не сможет с ним сравниться по популярности.

– О фигуре главного тренера говорят сейчас: «Ты просто космос, Стас». Разделяете эту точку зрения?

– Нет, не разделяю. Потому что у нас сперва только ленивый не поливал его грязью, а теперь пытаются засыпать лепестками роз. Станислав очень хороший качественный тренер, знаю его по совместной работе и был очень рад, что его назначили, в том числе были и мои рекомендации по этому поводу. Но давайте подождем еще, впереди игра с Уругваем, и самое главное, мы выходим на кого-то из пары Испания – Португалия. Вот после этого все и будет понятно. Для меня реальный успех сборной – если мы на чемпионате мира сыграем не четыре, а пять матчей. Четыре же – это оценка удовлетворительно. А пять – хорошо или даже отлично.