Болельщики сборной Сенегала убрали за собой трибуны после матча с Польшей на «Открытие Арене»

Несколько болельщиков сборной Сенегала задержались на стадионе «Открытие Арена» после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Польшей (2:1).

Как сообщает «Настоящий Лентач», фанаты африканской команды убрали за собой мусор, который остался от них после игры.

Поединок Польша – Сенегал состоялся во вторник, 19 июня, в Москве.