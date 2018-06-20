Болельщики сборной Сенегала убрали за собой трибуны после матча с Польшей на «Открытие Арене»

Не важно сделали они это по наказу старших в их диаспорах или добровольно,такая акция должна быть примером для других людей из типа "цивилизованных" стран.Тогда и чище вокруг станет...Сенегальцы же просто красавцы!!!
Несколько болельщиков сборной Сенегала задержались на стадионе «Открытие Арена» после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Польшей (2:1).
Как сообщает «Настоящий Лентач», фанаты африканской команды убрали за собой мусор, который остался от них после игры.
Поединок Польша – Сенегал состоялся во вторник, 19 июня, в Москве.