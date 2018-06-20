Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Болельщики сборной Сенегала убрали за собой трибуны после матча с Польшей на «Открытие Арене»

    Несколько болельщиков сборной Сенегала задержались на стадионе «Открытие Арена» после матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 с Польшей (2:1).

    Как сообщает «Настоящий Лентач», фанаты африканской команды убрали за собой мусор, который остался от них после игры.

    Поединок Польша – Сенегал состоялся во вторник, 19 июня, в Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2018 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 июня 2018, 20:43

      Не важно сделали они это по наказу старших в их диаспорах или добровольно,такая акция должна быть примером для других людей из типа "цивилизованных" стран.Тогда и чище вокруг станет...Сенегальцы же просто красавцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 20 июня 2018, 20:19

      Тот случай, когда стыдно за представителей "сверхдержавы", которые загадили все свои дворы, пляжи и улицы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июня 2018, 18:53

      молодцы, вот бы и все всегда так делали. и не только на стадионе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 20 июня 2018, 18:28

      молодцы африканцы..пусть для гейропы будет примером

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 июня 2018, 18:11

      Ребята! Когда идёте в лес, едете на природу, вспоминайте этот случай! Ведь не так трудно пару мусорных пакетов с собой взять, а мусор потом собрать и выбросить! Это же наш лес, наша природа! "НЕ НАДО МУСОРИТЬ!" - как вещала лет тридцать назад по ТВ какая-то рок-вумен из-за бугра. Причём белая, теперь уже и сенегальцы приобщились к культуре. А мы?!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2018, 17:53

      Кому-то могло не понравиться.Как теперь напишешь,что пришлось 33 грузовика мусора отвозить на полигон в 100 км. от стадиона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 20 июня 2018, 16:19

      Никаких демократических ценностей не знают, цэ Неевропа

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 15:51

      Оказывается и в Африке есть культурные люди.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv > zigbert 20 июня 2018, 18:29

      поверь их больше ,чем в гейропе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 20 июня 2018, 14:33

      Сенегал - мусульманская страна, поэтому почитание и непререкаемый авторитет старшего дело святое. Старший по возрасту сказал молодым убраться и понеслось.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      xapaycm 20 июня 2018, 14:14

      Не важно кто ты, если ты - "человек".

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11