Дибала: «Мы здесь, чтобы помогать Месси во всем»

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала выразил всестороннюю поддержку форварду Лионелю Месси после матча группового турнира ЧМ-2018 с Исландией.

«Мы все – с Месси. Он знает, что может рассчитывать на нашу любую поддержку больше, чем когда-либо. Мы здесь, чтобы помогать ему во всем. Это никогда не изменится», – заявил Дибала.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Исландия завершился со счетом 1:1. Лионель Месси не реализовал в нем пенальти.