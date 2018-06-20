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    Дибала: «Мы здесь, чтобы помогать Месси во всем»

    Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала выразил всестороннюю поддержку форварду Лионелю Месси после матча группового турнира ЧМ-2018 с Исландией.

    «Мы все – с Месси. Он знает, что может рассчитывать на нашу любую поддержку больше, чем когда-либо. Мы здесь, чтобы помогать ему во всем. Это никогда не изменится», – заявил Дибала.

    Матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Аргентина – Исландия завершился со счетом 1:1. Лионель Месси не реализовал в нем пенальти.

    Источник: A Bola

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    20.06.2018 11:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 июня 2018, 13:50

      А все думали что вы приехали в России чтобы чемпионат выиграть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 20 июня 2018, 13:10

      Группа психологической поддержки Лионеля Месси а не футбольная команда...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июня 2018, 11:58

      И сказал Господь:"Не создавай себе кумира!!!"...

      1
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