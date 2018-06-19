Эвра: «Откажитесь, если Роналду пригласит вас к себе домой на обед. Эта машина и там не прекращает тренироваться»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра порекомендовал всем отвечать отказом на приглашение нападающего «Реала» Криштиану Роналду пообедать у него дома.

Француз и португалец вместе выступали за английский клуб с 2006 по 2009 год.

«Хочу всем дать совет: отвечайте отказом, если Криштиану пригласит вас к себе домой на обед.

Он сказал мне: «Патрис, пойдем ко мне после тренировки». Я пошел, я был очень уставшим. А на столе были только салат и обычная курица. И вода, а не какой-то сок.

Мы начали есть. Я думал, что после этого будет много мяса, но ничего подобного. В итоге он закончил, встал из-за стола и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пойдем поиграем». Я отвечаю: «А можно мне доесть?» – «Нет, пойдем играть». И мы начали играть, а потом он выдает: «Пойдем поплаваем в бассейне». Потом джакузи, сауна – и я все.

Говорю: «Криштиану, зачем мы пришли сюда? Потому что у нас завтра матч или мы просто зашли пообедать?»

Поэтому я рекомендую всем: когда Криштиану приглашает вас в свой дом, не ходите. Просто откажитесь, потому что этот парень – машина, которая не хочет прекращать тренировки», – сказал Эвра.