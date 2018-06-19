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  • Эвра: «Откажитесь, если Роналду пригласит вас к себе домой на обед. Эта машина и там не прекращает тренироваться»

Эвра: «Откажитесь, если Роналду пригласит вас к себе домой на обед. Эта машина и там не прекращает тренироваться»

19 июня 2018, 14:15
10

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра порекомендовал всем отвечать отказом на приглашение нападающего «Реала» Криштиану Роналду пообедать у него дома.

Француз и португалец вместе выступали за английский клуб с 2006 по 2009 год.

«Хочу всем дать совет: отвечайте отказом, если Криштиану пригласит вас к себе домой на обед.

Он сказал мне: «Патрис, пойдем ко мне после тренировки». Я пошел, я был очень уставшим. А на столе были только салат и обычная курица. И вода, а не какой-то сок.

Мы начали есть. Я думал, что после этого будет много мяса, но ничего подобного. В итоге он закончил, встал из-за стола и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пойдем поиграем». Я отвечаю: «А можно мне доесть?» – «Нет, пойдем играть». И мы начали играть, а потом он выдает: «Пойдем поплаваем в бассейне». Потом джакузи, сауна – и я все.

Говорю: «Криштиану, зачем мы пришли сюда? Потому что у нас завтра матч или мы просто зашли пообедать?»

Поэтому я рекомендую всем: когда Криштиану приглашает вас в свой дом, не ходите. Просто откажитесь, потому что этот парень – машина, которая не хочет прекращать тренировки», – сказал Эвра.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Реал Эвра Патрис Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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Jenea83
1529407295
Если это правда то респект ему. Настоящий проффесионал именно так должен относиться к своей работе. Нашим кальянщикам на заметку))
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Mazzola
1529407511
Сейчас со стороны мессюков посыплются шуточки ниже пояса. Про бадра и прочих. Это они (мессюки) о бадре мечтают.
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swot1205
1529408106
;)
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Mazzola
1529408176
Это не с ложкой во рту по газону бродить. Настоящий профи. И не жмот как некоторые. Людям помогает.
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Тибер
1529410657
Он машина ? а я думал в футбол люди играют )
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Тибер
1529410671
У машин ноги не сводит )))
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САНЁК17
1529422332
одним словом трудяга
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OfaZavr
1529425063
вот поэтому он там где есть а многие до его уровня никогда не дотянутся.
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zigbert
1529483900
Есть в Роналду что то необычное.
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