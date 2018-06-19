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    Эвра: «Откажитесь, если Роналду пригласит вас к себе домой на обед. Эта машина и там не прекращает тренироваться»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра порекомендовал всем отвечать отказом на приглашение нападающего «Реала» Криштиану Роналду пообедать у него дома.

    Француз и португалец вместе выступали за английский клуб с 2006 по 2009 год.

    «Хочу всем дать совет: отвечайте отказом, если Криштиану пригласит вас к себе домой на обед.

    Он сказал мне: «Патрис, пойдем ко мне после тренировки». Я пошел, я был очень уставшим. А на столе были только салат и обычная курица. И вода, а не какой-то сок.

    Мы начали есть. Я думал, что после этого будет много мяса, но ничего подобного. В итоге он закончил, встал из-за стола и начал возиться с мячом, а потом сказал: «Пойдем поиграем». Я отвечаю: «А можно мне доесть?» – «Нет, пойдем играть». И мы начали играть, а потом он выдает: «Пойдем поплаваем в бассейне». Потом джакузи, сауна – и я все.

    Говорю: «Криштиану, зачем мы пришли сюда? Потому что у нас завтра матч или мы просто зашли пообедать?»

    Поэтому я рекомендую всем: когда Криштиану приглашает вас в свой дом, не ходите. Просто откажитесь, потому что этот парень – машина, которая не хочет прекращать тренировки», – сказал Эвра.

    Источник: Daily Mail

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    19.06.2018 14:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 11:38

      Есть в Роналду что то необычное.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 19:17

      вот поэтому он там где есть а многие до его уровня никогда не дотянутся.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 июня 2018, 18:32

      одним словом трудяга

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:17

      У машин ноги не сводит )))

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 19 июня 2018, 15:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он машина ? а я думал в футбол люди играют )

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июня 2018, 14:36

      Это не с ложкой во рту по газону бродить. Настоящий профи. И не жмот как некоторые. Людям помогает.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 19 июня 2018, 14:35

      ;)

      1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июня 2018, 14:25

      Сейчас со стороны мессюков посыплются шуточки ниже пояса. Про бадра и прочих. Это они (мессюки) о бадре мечтают.

      4
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 июня 2018, 14:21

      Если это правда то респект ему. Настоящий проффесионал именно так должен относиться к своей работе. Нашим кальянщикам на заметку))

      17
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      ...
      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 > Jenea83 19 июня 2018, 14:32

      аххаах в голосину внатуре

      1
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