Лингард – об игре Кейна: «Он не перестает всех удивлять»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард назвал огромным преимуществом своей команды на ЧМ-2018 то, что в ее составе выступает форвард Гарри Кейн. Нападающий оформил дубль в ворота Туниса во вчерашнем матче.

«Конечно, здорово иметь в своем составе такого игрока, как Гарри, который может решить судьбу матча в последние минуты. Он всегда делает это, когда мы в нем нуждаемся. Гарри – отличный форвард, как я его помню, он всегда потрясающе играл. Он не перестает всех удивлять.

Мы сегодня были уверены в себе, быстро двигали мяч и создали достаточно моментов. Сегодня мы сделали свою работу, показали сплоченную игру. Мы концентрировались на своей игре и заслужили эти три очка», – сказал Лингард.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия прошел на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счетом 1:2.