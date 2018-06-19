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    Лингард – об игре Кейна: «Он не перестает всех удивлять»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джесси Лингард назвал огромным преимуществом своей команды на ЧМ-2018 то, что в ее составе выступает форвард Гарри Кейн. Нападающий оформил дубль в ворота Туниса во вчерашнем матче.

    «Конечно, здорово иметь в своем составе такого игрока, как Гарри, который может решить судьбу матча в последние минуты. Он всегда делает это, когда мы в нем нуждаемся. Гарри – отличный форвард, как я его помню, он всегда потрясающе играл. Он не перестает всех удивлять.

    Мы сегодня были уверены в себе, быстро двигали мяч и создали достаточно моментов. Сегодня мы сделали свою работу, показали сплоченную игру. Мы концентрировались на своей игре и заслужили эти три очка», – сказал Лингард.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Тунис – Англия прошел на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счетом 1:2.

    Источник: Р-Спорт

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    19.06.2018 11:15
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