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    Моуринью: «Не думаю, что нас ждет скандал с вылетом немцев. Они выйдут из группы»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделимся мнением о шансах сборной Германии на выход из группы на ЧМ.

    «Думаю, Германия пройдет дальше с шестью очками. А у Мексики есть шанс набрать пять баллов. Если латиноамериканцы не проиграют Швеции и Южной Корее, что вполне вероятно, то пройдут дальше. Сомневаюсь, что нас ждет скандал с вылетом немцев», – сказал Моуринью.

    Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ

    Источник: RT

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    19.06.2018 01:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 20 июня 2018, 10:08

      Немцы находятся в каком то ступоре и уже следующая игра будет для нее решающей.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 10:45

      думаю все же сенсации не произойдет и Германия выйдет из группы, особенно судя по вчерашней игре Швеции и Кореи, эти соперники не создадут немцам особых проблем, они и от Мексики не ожидали их, но те взяли и удивили)

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 июня 2018, 07:51

      Узнаю Моуриньо, ну или наших доблестных переводчиков, слово "скандал" здесь не уместно. Жозе без него никак не может, а вот не выход с группы на ЧМ - это сенсация, а не скандал. Скандал - это когда кто-то сделал/хотел сделать что-то нехорошее, и об этом все узнали. Ну как вот сейчас в сборной Испании.
      А по поводу фаворитов - я хочу, чтобы на ЧМ был красивый качественный футбол. И, если фавориты, неспособны его показать, то и пусть едут домой, а мы будет смотреть, как сражаются исландцы, например. Мне главное не имена, а дух игры. Понимаю, что не все со мной согласятся.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 июня 2018, 06:25

      не факт что немцы выйдут из группы

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 19 июня 2018, 06:25

      Выйдут.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 19 июня 2018, 01:34

      а я думаю мексика выиграет у тех же корейцев. Вообще след тур решит кто из пары швеция - мексика займе 1 из 2 путевок. Тоже не факт, могут и в ничью сыграть) но у мексики шансов по больше будет. У них щвеция да кореия, а шведам еще с немцами играть.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 июня 2018, 01:25

      Мексика!!!

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