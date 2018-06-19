Моуринью: «Не думаю, что нас ждет скандал с вылетом немцев. Они выйдут из группы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделимся мнением о шансах сборной Германии на выход из группы на ЧМ.

«Думаю, Германия пройдет дальше с шестью очками. А у Мексики есть шанс набрать пять баллов. Если латиноамериканцы не проиграют Швеции и Южной Корее, что вполне вероятно, то пройдут дальше. Сомневаюсь, что нас ждет скандал с вылетом немцев», – сказал Моуринью.

Германия сыграла ужасно. Есть первая сенсация ЧМ