Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салах тренировался в общей группе накануне матча с Россией

    Сборная Египта провела тренировку на стадионе «Санкт-Петербург». Нападающий Мохамед Салах занимался в общей группе.

    Форвард восстановился от травмы плеча, которую он получил в конца мая во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

    Завтра Египет сыграет против сборной России в матче 2-го тура группового этапа ЧМ. Пока неизвестно, сыграет ли Салах в этом матче. Окончательное решение будет принято сегодня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 21:02
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 10:22

      вполне ожидаемо, теперь Египет после проигрыша намерен все силы отдать в матче с нами, надеюсь наши все это учтут и подготовятся как на последний бой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      snaiper1989 19 июня 2018, 08:23

      Покажите хороший футбол!!!!и только не обосритесь пожалуйста!!!Вперед Россия, верим в тебя!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 18 июня 2018, 23:34

      Египетская сила

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 23:17

      Салах скорей всего выйдет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 18 июня 2018, 23:14

      Не бордачте парни,все будет хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 июня 2018, 23:07

      Момент истины наступает...
      Кто-то реально верит в команду России, кто-то прагматично смотрит на расклад сил...
      Игра покажет, чья сила.
      Удачи всем и хорошего дня!


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Факел-Воронеж-36 18 июня 2018, 21:44

      Вперёд, Россия!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      mikitka 18 июня 2018, 21:28

      Верим в чудо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 июня 2018, 21:08

      1(с)Тучи над городом встали в воздухе пахнет грозой
      За далекой за Нарвской заставой
      Парень идет молодой.... 2(с)Черные силы мятутся ветер нам дует в лицо
      За счастье народное бьются
      Отряды рабочих-бойцов

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 > shinnik 18 июня 2018, 21:56

      Тебе бы родиться где то 1900годах, что то задержался с выходом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11