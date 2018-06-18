Салах тренировался в общей группе накануне матча с Россией

Сборная Египта провела тренировку на стадионе «Санкт-Петербург». Нападающий Мохамед Салах занимался в общей группе.

Форвард восстановился от травмы плеча, которую он получил в конца мая во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Завтра Египет сыграет против сборной России в матче 2-го тура группового этапа ЧМ. Пока неизвестно, сыграет ли Салах в этом матче. Окончательное решение будет принято сегодня.