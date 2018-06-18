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    Азар, Мертенс и Лукаку выйдут в атаке сборной Бельгии на матч с Панамой

    Сборные Бельгии и Панама назвали стартовые составы на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Мертенс, Азар, Лукаку.

    Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Годой, Х. Родригес, Перес, Г. Торрес.

    Поединок пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: ФИФА

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    18.06.2018 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 18 июня 2018, 17:19

      Ну хоть вы покажите красивую игру! На Англию надежды мало.
      Бельгия 2-0?

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