Азар, Мертенс и Лукаку выйдут в атаке сборной Бельгии на матч с Панамой

Сборные Бельгии и Панама назвали стартовые составы на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Мертенс, Азар, Лукаку.

Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Годой, Х. Родригес, Перес, Г. Торрес.

Поединок пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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