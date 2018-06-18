Азар, Мертенс и Лукаку выйдут в атаке сборной Бельгии на матч с Панамой

Ну хоть вы покажите красивую игру! На Англию надежды мало.
Бельгия 2-0?
Сборные Бельгии и Панама назвали стартовые составы на матч первого тура группового раунда чемпионата мира-2018.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Мертенс, Азар, Лукаку.
Панама: Пенедо, Мурильо, Эскобар, Р. Торрес, Дэвис, Гомес, Купер, Годой, Х. Родригес, Перес, Г. Торрес.
Поединок пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 18:00 по московскому времени.
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