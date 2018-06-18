«Арсенал» усилил интерес к Головину после матча с Саудовской Аравией

Про Барсу - сказки...Юве будет жмотничать - а ЦСКА хочет заработать...Челси - разве что из-за Абрамовича, но еще ни один игрок из бывших территорий СССР не проявил себя в Челси - потому что там не умеют нормально и точечно работать скауты - берут, что доступно, при небольшой переплате...И тем более не умеют работать с молодыми футболистами - там победа нужна только здесь и сейчас....
«Арсенал» усилил свой интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину после матча чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0).
Во встрече с аравийцами 22-летний футболист забил гол прямым ударом со штрафного и сделал две голевые передачи, чем еще больше поразил «канониров», которые следят за хавбеком на протяжении длительного времени.
Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Ювентус», «Барселона» и «Челси».