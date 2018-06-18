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    «Арсенал» усилил интерес к Головину после матча с Саудовской Аравией

    «Арсенал» усилил свой интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину после матча чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0).

    Во встрече с аравийцами 22-летний футболист забил гол прямым ударом со штрафного и сделал две голевые передачи, чем еще больше поразил «канониров», которые следят за хавбеком на протяжении длительного времени.

    Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Ювентус», «Барселона» и «Челси».

    Источник: Tribalfootball

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    18.06.2018 16:39
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36

      graf34 19 июня 2018, 20:42

      Про Барсу - сказки...Юве будет жмотничать - а ЦСКА хочет заработать...Челси - разве что из-за Абрамовича, но еще ни один игрок из бывших территорий СССР не проявил себя в Челси - потому что там не умеют нормально и точечно работать скауты - берут, что доступно, при небольшой переплате...И тем более не умеют работать с молодыми футболистами - там победа нужна только здесь и сейчас....

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 22:28

      К вышеупомянутым прибавился и Арсенал.

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 июня 2018, 19:42

      Сравнить Баделя и Головина разница есть. Головин сильнее и моложе ,а ЗП ниже и вот де логика.Хотя она есть.....но это другая история

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 18 июня 2018, 18:23

      После других матчей интерес снизится. Не тот футболёр Головин, чтоб гоняться за ним сломя голову.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 18 июня 2018, 18:21

      В чем проявилось усиление интереса?

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 18:05

      Все это трёп.

      1
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      Рейтинг: +185

      Тибер 18 июня 2018, 18:01

      а вы сделайте предложение от которого он не сможет отказаться ? )))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2018, 17:37

      А кого из канониров он больше всего поразил??? Чушь опять непроверенная..

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      Рейтинг: +111

      baddy 18 июня 2018, 17:04

      Ну прям все бросились Головешку покупать. Только пока Реал не интересуется.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 18 июня 2018, 17:03

      Ждем сообщений когда оба Манчестера "углубят", а Реал "расширит"... интерес.

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