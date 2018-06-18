«Арсенал» усилил интерес к Головину после матча с Саудовской Аравией

«Арсенал» усилил свой интерес к полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину после матча чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0).

Во встрече с аравийцами 22-летний футболист забил гол прямым ударом со штрафного и сделал две голевые передачи, чем еще больше поразил «канониров», которые следят за хавбеком на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось, что на россиянина также претендуют «Ювентус», «Барселона» и «Челси».