Мама Коутиньо заплакала после гола сына в ворота Швейцарии

гол конечно хорош что и говорить, да и тем более больше забить не получилось и если бы не Коутиньо вполне могли и проиграть.
Мама полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не смогла сдержать эмоций после гола сына в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1).
Футболист забил мяч ударом из-за пределов штрафной.
Коутиньо был признан лучшим игроком прошедшего матча.
Família de Coutinho emocionada com o gol do Brasil na Copa!#ESPNnaRússia pic.twitter.com/49ImvQbRP0— Mundo ESPN (@ESPNagora) 17 июня 2018 г.