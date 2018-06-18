Мама Коутиньо заплакала после гола сына в ворота Швейцарии

Мама полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не смогла сдержать эмоций после гола сына в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1).

Футболист забил мяч ударом из-за пределов штрафной.

Коутиньо был признан лучшим игроком прошедшего матча.