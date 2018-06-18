Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мама Коутиньо заплакала после гола сына в ворота Швейцарии

    Мама полузащитника сборной Бразилии Филиппе Коутиньо не смогла сдержать эмоций после гола сына в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии (1:1).

    Футболист забил мяч ударом из-за пределов штрафной.

    Коутиньо был признан лучшим игроком прошедшего матча.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2018 00:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 11:11

      гол конечно хорош что и говорить, да и тем более больше забить не получилось и если бы не Коутиньо вполне могли и проиграть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 09:30

      Спору нет - гол красавец.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июня 2018, 09:29

      один он старался остальные понтовали а этот хохолок вообще возомнил себя царем и с такой игрой он собирается взять кубок

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 июня 2018, 09:20

      Гол хорош, поздравляю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 18 июня 2018, 05:25

      За маму рад. Папа Неймара , какая у него реакция?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 июня 2018, 01:52

      рановато заплакала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 18 июня 2018, 01:07

      После ничьей все плакали.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11