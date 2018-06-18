Тите: «Большое спасибо за радушный прием. В Ростове-на-Дону очень приятно играть»

Стадион хороший, но вокруг стадиона убого как то все... Плитка кое как местами лежит, газоны можно было до ума довести..
Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ со Швейцарией (1:1). Игра проходила в Ростове-на-Дону.
«Большое спасибо за радушный прием. Поле здесь – как мягкий ковер, на котором очень приятно играть.
Мы были очень радушно приняты гражданами, болельщиками. У нас не хватает времени гулять по городу, думаем о тактике, стратегии. Нас приятно встретили, но к сожалению, многого в городе не видел», – сказал Тите.