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    Тите: «Большое спасибо за радушный прием. В Ростове-на-Дону очень приятно играть»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ со Швейцарией (1:1). Игра проходила в Ростове-на-Дону.

    «Большое спасибо за радушный прием. Поле здесь – как мягкий ковер, на котором очень приятно играть.

    Мы были очень радушно приняты гражданами, болельщиками. У нас не хватает времени гулять по городу, думаем о тактике, стратегии. Нас приятно встретили, но к сожалению, многого в городе не видел», – сказал Тите.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.06.2018 00:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 июня 2018, 04:32

      Стадион хороший, но вокруг стадиона убого как то все... Плитка кое как местами лежит, газоны можно было до ума довести..

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