Тите: «Большое спасибо за радушный прием. В Ростове-на-Дону очень приятно играть»

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ со Швейцарией (1:1). Игра проходила в Ростове-на-Дону.

«Большое спасибо за радушный прием. Поле здесь – как мягкий ковер, на котором очень приятно играть.

Мы были очень радушно приняты гражданами, болельщиками. У нас не хватает времени гулять по городу, думаем о тактике, стратегии. Нас приятно встретили, но к сожалению, многого в городе не видел», – сказал Тите.