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    Фарфан: «Возникало ощущение, будто Перу играет не в Саранске, а у себя на родине»

    Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Дании (0:1) отметил поддержку болельщиков.

    – Что скажете про поддержку болельщиков сборной Перу?

    – Было очень круто! Возникло ощущение, будто мы играем не в Саранске, а у себя на родине. Хочется сказать большое спасибо перуанским фанатам. Болельщики не умолкали весь матч и гнали нас вперед.

    Кокаин, договорняк и Фарфан. Самая безбашенная сборная ЧМ

    Источник: Газета.ру

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    17.06.2018 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июня 2018, 12:39

      Закончишь в " Локо" переходи в "Мордовию" будешь там королём. )))

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