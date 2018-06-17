Фарфан: «Возникало ощущение, будто Перу играет не в Саранске, а у себя на родине»

Нападающий сборной Перу Джефферсон Фарфан после матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Дании (0:1) отметил поддержку болельщиков.

– Что скажете про поддержку болельщиков сборной Перу?

– Было очень круто! Возникло ощущение, будто мы играем не в Саранске, а у себя на родине. Хочется сказать большое спасибо перуанским фанатам. Болельщики не умолкали весь матч и гнали нас вперед.

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