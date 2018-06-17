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    Дзагоев пропустит матч против Египта

    Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта. Футболист не полетит с командой в Санкт-Петербург и останется в Москве для реабилитации.

    Футболист получил травму задней поверхности бедра в игре 1-го тура против Саудовской Аравии (5:0).

    Матч против Египта пройдет 19 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    17.06.2018 11:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 17 июня 2018, 11:55

      Офигеть запросы у народа - с Черышева хотя бы гол, хет-трик. Не обосраться бы по заветам Кости Зырянова после Израиля, и то хорошо будет

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2018, 11:53

      Усатый таракан всё равно Черышева в основу не поставит. Думаю, что будет Миранчук играть с первых минут.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Обер-КанцлерЪ 17 июня 2018, 12:42

      усатый Миранчука не поставит он же из Локомотива

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 11:31

      Дзагоеву здоровья а с Черышева хотя бы гол.

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 17 июня 2018, 11:30

      Главное , что бы с Уругваем был

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 июня 2018, 11:29

      черышев выйдет хет-трик сделает

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 июня 2018, 11:10

      ну вот и хорошо! пусть выздоравливает, а играет пускай черышев или миранчук....дзагоев уже давно не тот

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