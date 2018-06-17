Дзагоев пропустит матч против Египта

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев пропустит матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Египта. Футболист не полетит с командой в Санкт-Петербург и останется в Москве для реабилитации.

Футболист получил травму задней поверхности бедра в игре 1-го тура против Саудовской Аравии (5:0).

Матч против Египта пройдет 19 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.