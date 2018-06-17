64-летняя принцесса Японии прилетит в Саранск ради ЧМ-2018. Члены императорской семьи не были в России больше века

Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетит в Россию и посетит матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Колумбии, сообщает mainichi.jp.

С 1998 года 64-летняя Такамадо не пропустила ни одного чемпионата мира.

Член императорской семьи посетит Россию впервые с 1916 года.

Матч Колумбия – Япония пройдет 19 июня в Саранске.