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    64-летняя принцесса Японии прилетит в Саранск ради ЧМ-2018. Члены императорской семьи не были в России больше века

    Принцесса Японии Хисако Такамадо прилетит в Россию и посетит матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Колумбии, сообщает mainichi.jp.

    С 1998 года 64-летняя Такамадо не пропустила ни одного чемпионата мира.

    Член императорской семьи посетит Россию впервые с 1916 года.

    Матч Колумбия – Япония пройдет 19 июня в Саранске.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 10:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 июня 2018, 14:20

      я понимаю когда принцесса в от 16- до 25 лет а это уже не первой свежести просто бабуся на пенсии при императорском дворце Но то что к нам едет это уже геройство футбол посмотрит и суши наши местного пошиба испробует

      2
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      ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod > Полная Канистра 17 июня 2018, 22:43

      Да уж,как-то непривычно в таком возрасте быть принцессой,хотя в известной песне есть слова : "Даже, если станешь бабушкой,все равно ты будешь Ладушкой-Лада"!

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 17 июня 2018, 11:28

      Молодец и вызывает восхищение.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июня 2018, 10:49

      Пусть в гиды возьмёт Ирину Хакамаду, Муцуовна умеет зажигать на стадионе ещё со времён СПС...

      1
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 17 июня 2018, 10:21

      После поездки в Саранск еще пару веков не захотят приезжать))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 17 июня 2018, 10:08

      тетка болельщица со стажем...

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