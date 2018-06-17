«Фрозиноне» вышел в Серию А, «Вальядолид» – в Примеру

Завершились финальные матчи плей-офф в Серии А и Примере.

В следующем сезоне в чемпионате Италии сыграет «Фрозиноне», обыгравший в финале «Палермо» (2:0). Это второй выход клуба в Серию А.

В чемпионате Испании выступит «Вальядолид». Команда по сумме двух встреч (4:1) прошла «Нумансию».