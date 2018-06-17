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    «Фрозиноне» вышел в Серию А, «Вальядолид» – в Примеру

    Завершились финальные матчи плей-офф в Серии А и Примере.

    В следующем сезоне в чемпионате Италии сыграет «Фрозиноне», обыгравший в финале «Палермо» (2:0). Это второй выход клуба в Серию А.

    В чемпионате Испании выступит «Вальядолид». Команда по сумме двух встреч (4:1) прошла «Нумансию».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 00:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +84

      Defensore 17 июня 2018, 07:52

      Вот не подумал бы, что в конце матча буду болеть за Палермо. Все эти вбросы мячей, в том числе и футболистами фрозиноне, всеобщее ликование после второго гола (как будто выиграли серию А), хотя свистка об окончании матча не было и было ещё время. И это при игре 11 против 10 сицилийцев последние полчаса матча.Какой-то позор. Переиграть бы матч по хорошему. Удачи Фрозиноне в борьбе за 19-е место)

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      Рейтинг: +355

      kvm5 17 июня 2018, 00:51

      серия А это интересно

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