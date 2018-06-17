«Фрозиноне» вышел в Серию А, «Вальядолид» – в Примеру

Вот не подумал бы, что в конце матча буду болеть за Палермо. Все эти вбросы мячей, в том числе и футболистами фрозиноне, всеобщее ликование после второго гола (как будто выиграли серию А), хотя свистка об окончании матча не было и было ещё время. И это при игре 11 против 10 сицилийцев последние полчаса матча.Какой-то позор. Переиграть бы матч по хорошему. Удачи Фрозиноне в борьбе за 19-е место)
Завершились финальные матчи плей-офф в Серии А и Примере.
В следующем сезоне в чемпионате Италии сыграет «Фрозиноне», обыгравший в финале «Палермо» (2:0). Это второй выход клуба в Серию А.
В чемпионате Испании выступит «Вальядолид». Команда по сумме двух встреч (4:1) прошла «Нумансию».