Отец не уследил за двухлетним сыном на матче Марокко – Иран. Ребенок упал и пролетел три метра вниз по трибуне

Один из зрителей матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Марокко – Иран (0:1), проходившей на стадионе «Санкт-Петербург», получил серьезное повреждение.

В начале второго тайма двухлетний мальчик оступился и покатился вниз с трибуны. Пролетев около трех метров, он сильно ударился головой. За ним не уследил отец, который взял ребенка с собой на стадион.

С матча малыша забрали с травмой головы в тяжелом состоянии.