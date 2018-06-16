Отец не уследил за двухлетним сыном на матче Марокко – Иран. Ребенок упал и пролетел три метра вниз по трибуне

раз следить хорошо не может то и брать такого маленького ребенка не нужно. лишь бы все не слишком серьезно было а то потом до конца жизни будет жалеть и расплачиваться за свою рассеянность.
Один из зрителей матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 Марокко – Иран (0:1), проходившей на стадионе «Санкт-Петербург», получил серьезное повреждение.
В начале второго тайма двухлетний мальчик оступился и покатился вниз с трибуны. Пролетев около трех метров, он сильно ударился головой. За ним не уследил отец, который взял ребенка с собой на стадион.
С матча малыша забрали с травмой головы в тяжелом состоянии.