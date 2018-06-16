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    Отец не уследил за двухлетним сыном на матче Марокко – Иран. Ребенок упал и пролетел три метра вниз по трибуне

    Один из зрителей матча первого тура группового этапа чемпионата мира-2018 МароккоИран (0:1), проходившей на стадионе «Санкт-Петербург», получил серьезное повреждение.

    В начале второго тайма двухлетний мальчик оступился и покатился вниз с трибуны. Пролетев около трех метров, он сильно ударился головой. За ним не уследил отец, который взял ребенка с собой на стадион.

    С матча малыша забрали с травмой головы в тяжелом состоянии.

    Источник: Fontanka.ru

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    16.06.2018 12:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 18:25

      раз следить хорошо не может то и брать такого маленького ребенка не нужно. лишь бы все не слишком серьезно было а то потом до конца жизни будет жалеть и расплачиваться за свою рассеянность.

      2
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 16 июня 2018, 15:02

      Только с больной головой можно взять ДВУХЛЕТНЕГО ребёнка на такое мероприятие.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 16 июня 2018, 13:49

      Чувствую, мама папе похожие травмы организует сковородкой

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