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  • Американский баскетболист «Зенита» сказал, что больше не пойдет на матчи ЧМ-2018

Американский баскетболист «Зенита» сказал, что больше не пойдет на матчи ЧМ-2018

16 июня 2018, 07:36
14

Защитник баскетбольного «Зенита» Кайл Курич поделился впечатлениями от начала чемпионата мира-2018.

«Мы с женой ходили на матч МароккоИран (0:1), так как моя жена — иранка. К сожалению, больше не пойдем. После этого мы отправляемся на отдых в Турцию и в США.

В целом хочу сказать, что нам очень понравилась организация матча и та праздничная атмосфера, которая царит на улицах Санкт-Петербурга. Желаю России провести прекрасный чемпионат мира», – сказал американец.

Минувший сезон стал для Курича дебютным в «Зените». С игроков в составе петербуржцы выиграли бронзовые медали Единой лиги.

Источник: Известия
Чемпионат мира Зенит
Комментарии (14)
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Garrincha58
1529125908
счастливого отдыха только зачем это здесь бомбардиру выносить в новостную ленту
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Михаил Шевченко
1529134958
новость конечно сенсационная)))
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Axe111
1529135674
А заголовок будто его обидели там.Ресурс в своём стиле.Цирк
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alex kidn
1529135728
Автор озагвил тему в стиле хохлятских СМИ, которые хотят испортить обстановку на чемпионате мира
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ЖОРРО
1529137187
Блин,опять заголовок не соответствует содержанию...бесит(((
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Yarrom89
1529138521
Вся суть СМИ!
Ответить
Zenmaster
1529144275
Заголовок -- просто дрянь !!!
Ответить
xapaycm
1529148003
Да уж. Свобода слова. Автор - дрянь.
Ответить
Полная Канистра
1529153926
хочет или не хочет это дело каждого и сугубо личное Посмотрели матч теперь на море в турцию потом домой в США к маме с папой . А ЗАГОЛОВОК ТУПИЗНОЙ ОТДАЁТ
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zigbert
1529160153
Да уж лучше ехать отдыхать этим товарищам, чем сидеть и зевать на трибуне.
Ответить
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