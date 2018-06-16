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    Американский баскетболист «Зенита» сказал, что больше не пойдет на матчи ЧМ-2018

    Защитник баскетбольного «Зенита» Кайл Курич поделился впечатлениями от начала чемпионата мира-2018.

    «Мы с женой ходили на матч МароккоИран (0:1), так как моя жена — иранка. К сожалению, больше не пойдем. После этого мы отправляемся на отдых в Турцию и в США.

    В целом хочу сказать, что нам очень понравилась организация матча и та праздничная атмосфера, которая царит на улицах Санкт-Петербурга. Желаю России провести прекрасный чемпионат мира», – сказал американец.

    Минувший сезон стал для Курича дебютным в «Зените». С игроков в составе петербуржцы выиграли бронзовые медали Единой лиги.

    Источник: Известия

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    16.06.2018 07:36
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 17:42

      Да уж лучше ехать отдыхать этим товарищам, чем сидеть и зевать на трибуне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 июня 2018, 15:58

      хочет или не хочет это дело каждого и сугубо личное Посмотрели матч теперь на море в турцию потом домой в США к маме с папой . А ЗАГОЛОВОК ТУПИЗНОЙ ОТДАЁТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 июня 2018, 15:13

      Автор тупое животное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 июня 2018, 15:11

      Все по делу. Жена - иранка. Он нигер. Рассизьм не прошел.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 16 июня 2018, 14:20

      Да уж. Свобода слова. Автор - дрянь.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 16 июня 2018, 13:17

      Заголовок -- просто дрянь !!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 16 июня 2018, 11:42

      Вся суть СМИ!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 июня 2018, 11:19

      Блин,опять заголовок не соответствует содержанию...бесит(((

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 июня 2018, 10:55

      Автор озагвил тему в стиле хохлятских СМИ, которые хотят испортить обстановку на чемпионате мира

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 16 июня 2018, 10:54

      А заголовок будто его обидели там.Ресурс в своём стиле.Цирк

      8
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