Американский баскетболист «Зенита» сказал, что больше не пойдет на матчи ЧМ-2018

Защитник баскетбольного «Зенита» Кайл Курич поделился впечатлениями от начала чемпионата мира-2018.

«Мы с женой ходили на матч Марокко – Иран (0:1), так как моя жена — иранка. К сожалению, больше не пойдем. После этого мы отправляемся на отдых в Турцию и в США.

В целом хочу сказать, что нам очень понравилась организация матча и та праздничная атмосфера, которая царит на улицах Санкт-Петербурга. Желаю России провести прекрасный чемпионат мира», – сказал американец.

Минувший сезон стал для Курича дебютным в «Зените». С игроков в составе петербуржцы выиграли бронзовые медали Единой лиги.