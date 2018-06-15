Журналист Симонов: «На игре в Екатеринбурге присутствуют 27 тысяч человек. Куда пропали еще пять тысяч?»

Журналист Дмитрий Симонов прокомментировал слова главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина о том, что на матч первого тура группового этапа чемпионата мира Египет – Уругвай в Екатеринбурге было продано 32 тысячи билетов.

«А на игре 27 000. Куда пропали ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК????» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что на центральной трибуне «Екатеринбург Арена» много свободных мест.