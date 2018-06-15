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    Журналист Симонов: «На игре в Екатеринбурге присутствуют 27 тысяч человек. Куда пропали еще пять тысяч?»

    Журналист Дмитрий Симонов прокомментировал слова главы оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина о том, что на матч первого тура группового этапа чемпионата мира ЕгипетУругвай в Екатеринбурге было продано 32 тысячи билетов.

    «А на игре 27 000. Куда пропали ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК????» – написал Симонов на своей странице в твиттере.

    Ранее сообщалось, что на центральной трибуне «Екатеринбург Арена» много свободных мест.

    Источник: Twitter

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    15.06.2018 16:44
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +152

      sampos 19 июня 2018, 10:38

      Тут и без всякого рода "околофутбольного руководства" не обошлось. 5т билетов без паспортов болельщика приобрести перекупщикам проблема. А то, что просто люди купили и не пришли-- просто анекдот.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 12:23

      Все оплачено господа.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 июня 2018, 18:56

      понятно куда пропали))

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 июня 2018, 18:14

      Ураза-байрам,однако...где быть прилежному египтянину на стадионе или после мечети в кругу русских дефчёнок...???

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 июня 2018, 18:09

      Чую этот чемп мира будет самым низким по посещаемости.

      0
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      Рейтинг: +39

      romrussia 15 июня 2018, 17:56

      по трансляции было много пустых мест.
      20% пустых от общего числа, конечно же многовато.
      И да, на сайте фифа все билеты были проданы ;)

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 июня 2018, 17:46

      смешно читать кухонных специалистов ))))
      Реализацией билетов полностью ФИФА занимается и ценовой политикой тоже, причем тут "властям плевать на народ" и "перекупы".

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 15 июня 2018, 17:38

      Перекупы переоценили покупательскую возможность просто

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 15 июня 2018, 17:31

      Борьба с перекупами началась. Кинули их на 5000 билетов :-)))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 июня 2018, 17:31

      Попали пизнесмены на бабки, скупив дорогие билеты. Хотели приподняться, а в итоге опустились... Ценовая политика и реализация билетов не обходится у нас без разного рода "жучков".

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