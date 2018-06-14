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    Черчесов – о разгроме Саудовской Аравии: «Такого счета не ожидали, но ожидали такой игры»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

    «Такого счета не ожидали, но ожидали такой игры. Мы хотим быть достойными хозяевами этого турнира.

    Насчет травмы Дзагоева – мы имеем и план B, и план C, но терять Алана не хотелось бы», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

    Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 20:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 14 июня 2018, 21:20

      Игра с Уругваем покажет истинную силу нашей сборной.Сегодня были ошибки в обороне, но повезло.

      0
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 14 июня 2018, 21:11

      а под шумок наше правительство повысило пенсионный возраст. совпадение?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 14 июня 2018, 20:25

      Первая мысль Черчесова после игры с Аравией-"А может я и вправду тренер?"

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 июня 2018, 20:24

      Вспомните Саламыча Динамо, ни одного проигрыша на уровне отборов в Евролиге!!

      3
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 14 июня 2018, 20:20

      Рисунок был...парни знали что делать на поле....даже Слуцкий это подчеркнул...на минуточку,бывший главный тренер сборной....Не хотел комментировать и критиковать сборную,не хотелось спорить с ослами....ребята бились,ребята стараюсь....браво....низкий поклон!! Я с работы раньше ******* ради этого матча....спасибо,ребят!!

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Mr_Digorec 14 июня 2018, 20:50

      В такой день не грех и с работы смыться...))) С победой!

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 14 июня 2018, 20:09

      Сбревай усы, а то на большее расчитывать не придётся.

      -2
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 14 июня 2018, 20:08

      Я знал,что у тебя получится,Стас. Эти диванные эксперты только нагнетали обстановку. Вперёд,Россия!! Никого не слушай....делай то что знаешь....мы с тобой!!

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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 14 июня 2018, 20:06

      План В ("а вдруг повезет с заменой") уже сработал сегодня, так что не гневи бога, Станислав Саламович.

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