Черчесов – о разгроме Саудовской Аравии: «Такого счета не ожидали, но ожидали такой игры»

Игра с Уругваем покажет истинную силу нашей сборной.Сегодня были ошибки в обороне, но повезло.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).
«Такого счета не ожидали, но ожидали такой игры. Мы хотим быть достойными хозяевами этого турнира.
Насчет травмы Дзагоева – мы имеем и план B, и план C, но терять Алана не хотелось бы», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».
Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая