Черчесов – о разгроме Саудовской Аравии: «Такого счета не ожидали, но ожидали такой игры»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0).

«Такого счета не ожидали, но ожидали такой игры. Мы хотим быть достойными хозяевами этого турнира.

Насчет травмы Дзагоева – мы имеем и план B, и план C, но терять Алана не хотелось бы», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

Россия – красавчики. Но Саудовская Аравия слишком слабая