Козлов: «Россия обыграет саудовцев и на время закроет рты скептикам»

Бывший игрок сборной России Алексей Козлов, ныне выступающий за «Динамо», поделился ожиданиями от первого матча россиян на чемпионате мира-2018. Наш соперник – сборная Саудовской Аравии.

«Кто отличится, не знаю, но я просто уверен, что наша сборная победит сегодня. Счeт? 1:0 или 2:0, скептикам они закроют рты на время.

Нужно верить в свои силы, я считаю, что у нас собраны очень хорошие ребята по индивидуальному мастерству и по всему, у них все есть для того, чтобы показать хороший результат и выйти из группы, а дальше как бог даст», – сказал динамовец.

Игра начнется в 18:00 по Москве.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную