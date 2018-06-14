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  • Козлов: «Россия обыграет саудовцев и на время закроет рты скептикам»

Козлов: «Россия обыграет саудовцев и на время закроет рты скептикам»

14 июня 2018, 15:51
6

Бывший игрок сборной России Алексей Козлов, ныне выступающий за «Динамо», поделился ожиданиями от первого матча россиян на чемпионате мира-2018. Наш соперник – сборная Саудовской Аравии.

«Кто отличится, не знаю, но я просто уверен, что наша сборная победит сегодня. Счeт? 1:0 или 2:0, скептикам они закроют рты на время.

Нужно верить в свои силы, я считаю, что у нас собраны очень хорошие ребята по индивидуальному мастерству и по всему, у них все есть для того, чтобы показать хороший результат и выйти из группы, а дальше как бог даст», – сказал динамовец.

Игра начнется в 18:00 по Москве.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Динамо Козлов Алексей
Комментарии (6)
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koli4ka
1528981191
Козлов и сказки твои козлиные...
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Миша13
1528982553
А если проиграют?? у Кадырова пистолет возьмут чтобы сделать все по чести??)
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Аид666
1528983431
сколько громких слов... на деле 0 побед в 2018 году....
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спанчес
1528983714
0-7 проиграют и вообще все вопросы закроют
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Viper for CSKA
1528985481
Да неужели, великую Саудовскую Аравию обыграют? Медаль им за это срочно! А Козлову премию имени Мутко, пафосные речи и обещания без их осуществления очень хорошо получаются.
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FanatSerj
1529008758
рты до Египта точно закрыты )))
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