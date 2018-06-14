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    Козлов: «Россия обыграет саудовцев и на время закроет рты скептикам»

    Бывший игрок сборной России Алексей Козлов, ныне выступающий за «Динамо», поделился ожиданиями от первого матча россиян на чемпионате мира-2018. Наш соперник – сборная Саудовской Аравии.

    «Кто отличится, не знаю, но я просто уверен, что наша сборная победит сегодня. Счeт? 1:0 или 2:0, скептикам они закроют рты на время.

    Нужно верить в свои силы, я считаю, что у нас собраны очень хорошие ребята по индивидуальному мастерству и по всему, у них все есть для того, чтобы показать хороший результат и выйти из группы, а дальше как бог даст», – сказал динамовец.

    Игра начнется в 18:00 по Москве.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2018 15:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2018, 23:39

      рты до Египта точно закрыты )))

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 июня 2018, 17:11

      Да неужели, великую Саудовскую Аравию обыграют? Медаль им за это срочно! А Козлову премию имени Мутко, пафосные речи и обещания без их осуществления очень хорошо получаются.

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июня 2018, 16:41

      0-7 проиграют и вообще все вопросы закроют

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 14 июня 2018, 16:37

      сколько громких слов... на деле 0 побед в 2018 году....

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 14 июня 2018, 16:22

      А если проиграют?? у Кадырова пистолет возьмут чтобы сделать все по чести??)

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 14 июня 2018, 15:59

      Козлов и сказки твои козлиные...

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