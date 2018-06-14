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    Каррера: «Удачи сборной России и моим спартаковцам на чемпионате мира-2018»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера напутствовал футболистов перед чемпионатом мира-2018. Итальянец пожелал удачи в том числе и нашей сборной.

    «Удачи сборной России и моим спартаковцам на мировом чемпионате. Желаю всем успехов», – написал специалист.

    Россияне начнут соревнование в 18:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Instagram

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    14.06.2018 15:06
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 15 июня 2018, 11:46

      А кому ему ещё удачи желать ?
      Сборная на ЧМ не попала.Остаются только близкие дома и подопечные на поле.
      Спасибо Массимо.А мы желаем, чтобы сборная Италии в следующем отборе вышла сразу с первого места.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 июня 2018, 21:14

      БРАВО МАССИМО!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 20:47

      молодец Массимо, от души!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 14 июня 2018, 20:15

      Вот она душа Спартаковская!!!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      orech 14 июня 2018, 19:28

      Спасибо, Тренер!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 14 июня 2018, 18:43

      Человек!!!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 14 июня 2018, 17:50

      Молоток Массимо.

      16
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 14 июня 2018, 16:20

      Салют Каррере!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3843

      BP 14 июня 2018, 16:14

      Каррера как всегда на высоте!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 14 июня 2018, 16:05

      Именно так!

      9
      Ответить
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