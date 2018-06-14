Каррера: «Удачи сборной России и моим спартаковцам на чемпионате мира-2018»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера напутствовал футболистов перед чемпионатом мира-2018. Итальянец пожелал удачи в том числе и нашей сборной.

«Удачи сборной России и моим спартаковцам на мировом чемпионате. Желаю всем успехов», – написал специалист.

Россияне начнут соревнование в 18:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.