Первый тренер Миранчуков: «Алексей и Антон хотят играть в топ-клубах Испании»

Тренер Александр Воронков, в детстве работавший с ныне полузащитниками сборной России Алексеем и Антоном Мирачуками, рассказал, о чем футболисты мечтают. Они хотят выступать в Испании.

«Миранчуки с детства были очень агрессивными в спортивном смысле, отличались напористостью, целеустремлeнностью в игре, желанием добиться результата любой ценой. Злые в спорте, но доброжелательные, весeлые и компанейские пацаны в жизни.

Когда выходили на поле, в них такой футбольный дух вселялся, что они играли на износ. Никогда не любили проигрывать. Всегда должны были быть первыми, но никак не вторыми. Братья почти не пропускали тренировок. Порой даже с насморком приходили и на коленях просили, чтобы я пустил их на занятие. Держались всегда вдвоeм, хотя и друзей хватало. Иногда даже дрались между собой, выясняя, кто из них был лучше на поле, но потом обнимались и мирились.

Хочу пожелать им той раскрепощeнной игры, в которую они могут играть, и показать себя с наилучшей стороны. У них есть мечта попасть в топовые испанские клубы, а для этого нужно демонстрировать свои индивидуальные качества», – сказал Воронков.

В 18:00 по Москве хавбеки стартуют на домашнем чемпионате мира.

Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную