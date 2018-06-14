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    Первый тренер Миранчуков: «Алексей и Антон хотят играть в топ-клубах Испании»

    Тренер Александр Воронков, в детстве работавший с ныне полузащитниками сборной России Алексеем и Антоном Мирачуками, рассказал, о чем футболисты мечтают. Они хотят выступать в Испании.

    «Миранчуки с детства были очень агрессивными в спортивном смысле, отличались напористостью, целеустремлeнностью в игре, желанием добиться результата любой ценой. Злые в спорте, но доброжелательные, весeлые и компанейские пацаны в жизни.

    Когда выходили на поле, в них такой футбольный дух вселялся, что они играли на износ. Никогда не любили проигрывать. Всегда должны были быть первыми, но никак не вторыми. Братья почти не пропускали тренировок. Порой даже с насморком приходили и на коленях просили, чтобы я пустил их на занятие. Держались всегда вдвоeм, хотя и друзей хватало. Иногда даже дрались между собой, выясняя, кто из них был лучше на поле, но потом обнимались и мирились.

    Хочу пожелать им той раскрепощeнной игры, в которую они могут играть, и показать себя с наилучшей стороны. У них есть мечта попасть в топовые испанские клубы, а для этого нужно демонстрировать свои индивидуальные качества», – сказал Воронков.

    В 18:00 по Москве хавбеки стартуют на домашнем чемпионате мира.

    Мы все не правы – хватит ненавидеть сборную

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2018 12:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 15 июня 2018, 10:00

      Ставлю на Миранчуков вместо Самедова,Дзагоева. Решает тренер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 июня 2018, 14:22

      Если будут хорошо режимить и тренироваться,то Лас-Пальмас или Малага вполне реальный вариант.

      -1
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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 14 июня 2018, 13:40

      как говорят женщины, хотеть и мочь - вещи разные.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 14 июня 2018, 13:39

      Хотеть можно все что угодно.В футбол сначала научитесь играть

      1
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