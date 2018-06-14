Португалия – самая популярная сборная ЧМ-2018 в соцсетях

Сборная Португалии признана самой популярной командой на чемпионате мира-2018.

К такому выводу пришли журналисты испанского издания Marca, изучив социальные сети. Игроки этой сборной имеют около 360 миллионов поклонников в фейсбуке, твиттере и инстаграме.

Большая часть подписчиков приходится на португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду – около 320 миллионов человек. Он опережает бразильца Неймара (192 миллиона) и аргентинца Лионеля Месси (181 миллион).