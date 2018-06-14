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    Португалия – самая популярная сборная ЧМ-2018 в соцсетях

    Сборная Португалии признана самой популярной командой на чемпионате мира-2018.

    К такому выводу пришли журналисты испанского издания Marca, изучив социальные сети. Игроки этой сборной имеют около 360 миллионов поклонников в фейсбуке, твиттере и инстаграме.

    Большая часть подписчиков приходится на португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду – около 320 миллионов человек. Он опережает бразильца Неймара (192 миллиона) и аргентинца Лионеля Месси (181 миллион).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 11:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июня 2018, 13:47

      может слово "популярная" заменить на слово модное "хайповая" и все станет на свои места. Помница недавеча покемоны тоже были самые хайповые и все в мире за ними бегали.

      0
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      Рейтинг: +310

      vek410 14 июня 2018, 12:27

      Тоже самое, что: Россияне - самые богатые люди мира. 50% всех денежных средств принадлежит 1% населения страны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 14 июня 2018, 11:39

      Роналду - самая популярная сборная на ЧМ )))

      4
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