«Бешикташ» договорился о покупке защитника «Лиона» Рафаэла

Защитник «Лиона» Рафаэл да Силва, который через год может стать свободным агентом, может перейти в «Бешикташ» уже этим летом.

Клуб из Стамбула достиг устной договоренности с французскими коллегами о трансфере 27-летнего бразильца, который ранее выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Подробности возможной сделки на данный момент не уточняются, но сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 22 матча в Лиге 1, в которых забил один гол и дважды отдавал результативные передачи.