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    «Бешикташ» договорился о покупке защитника «Лиона» Рафаэла

    Защитник «Лиона» Рафаэл да Силва, который через год может стать свободным агентом, может перейти в «Бешикташ» уже этим летом.

    Клуб из Стамбула достиг устной договоренности с французскими коллегами о трансфере 27-летнего бразильца, который ранее выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Подробности возможной сделки на данный момент не уточняются, но сумма трансфера оценивается в 9 миллионов евро.

    В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 22 матча в Лиге 1, в которых забил один гол и дважды отдавал результативные передачи.

    Источник: L' Equipe

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    14.06.2018 08:44
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