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    ЧМ-2018. Россия сыграет с Саудовской Аравией в стартовом матче турнира

    В четверг, 14 июня, пройдет стартовый матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Этот день ждали несколько лет не только в России, но и во всем мире – начинается главный футбольный турнир последних четырех лет.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало в 18:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2018 10:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 14 июня 2018, 13:19

      самый беспонтовый матч открытия наверное за историю ЧМ..
      наверное посмотреть не получится , но тем не менее надеюсь. что 3 очка сегодня возьмут..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 14 июня 2018, 12:13

      Только победа!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:54

      ну вот и настал этот день! удачи нашим! покажите все на что способны! Вперед Россия!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 14 июня 2018, 10:51

      Покажите на что способны! Никому не травмироваться!
      Вперед, Россия!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 14 июня 2018, 10:41

      вперед Россия!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 14 июня 2018, 10:17

      посмеемся

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 14 июня 2018, 10:09

      сегодня что то будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июня 2018, 09:23

      Победы, вопреки всему.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 14 июня 2018, 09:05

      Удачи, парни.

      4
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 14 июня 2018, 07:35

      Нужна победа! Саламыч, давай 2 нападающих!

      3
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