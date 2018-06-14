ЧМ-2018. Россия сыграет с Саудовской Аравией в стартовом матче турнира

В четверг, 14 июня, пройдет стартовый матч чемпионата мира-2018, в котором встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Этот день ждали несколько лет не только в России, но и во всем мире – начинается главный футбольный турнир последних четырех лет.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Начало в 18:00, не пропустите!

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