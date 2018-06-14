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    Агент: «Марсьяль решил уйти из «Юнайтед»

    Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филипп Ламболи сообщил, что футболист решил покинуть клуб летом.

    «Антони взвесил варианты и решил не продолжать карьеру в «Юнайтед». Причин этому несколько. О них сам француз в скором времени расскажет. Скажу лишь, что Марсьяль хочет играть», – сказал представитель.

    Ранее «Бомбардир» писал, что француз может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

    Источник: RMC

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    14.06.2018 01:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июня 2018, 08:22

      У Маура он сидит на лавке, в сборную Франции не попал на ЧМ. В АПЛ ему тяжко играть, надо менять команду и чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 июня 2018, 03:42

      Логично.Ну не умеет физрук-переводчик работать с молодежью.

      -2
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa > mutabor0992 14 июня 2018, 20:28

      Лига чемпионов с Порту плюс Интер,трехкратный чемпион Англии,2 италии,1 испании и еще множество всяких кубков!!!Побольше бы таких физруков,да поменьше бы диванных экспертов...

      -1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > SeVeRozaa 14 июня 2018, 22:19

      Прочти еще раз,не диванный эксперт...Где молодежь?Для примера,использование того же Лукаку...Да и в Челси его игроки слили.Потому что плаврук.

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