Агент: «Марсьяль решил уйти из «Юнайтед»

У Маура он сидит на лавке, в сборную Франции не попал на ЧМ. В АПЛ ему тяжко играть, надо менять команду и чемпионат.
Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филипп Ламболи сообщил, что футболист решил покинуть клуб летом.
«Антони взвесил варианты и решил не продолжать карьеру в «Юнайтед». Причин этому несколько. О них сам француз в скором времени расскажет. Скажу лишь, что Марсьяль хочет играть», – сказал представитель.
Ранее «Бомбардир» писал, что француз может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».