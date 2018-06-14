Агент: «Марсьяль решил уйти из «Юнайтед»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филипп Ламболи сообщил, что футболист решил покинуть клуб летом.

«Антони взвесил варианты и решил не продолжать карьеру в «Юнайтед». Причин этому несколько. О них сам француз в скором времени расскажет. Скажу лишь, что Марсьяль хочет играть», – сказал представитель.

Ранее «Бомбардир» писал, что француз может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».