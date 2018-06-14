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    Бускетс: «Бартомеу желает Аргентине победы на ЧМ-2018? Странный выбор»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс недоволен словами президента клуба Жозепа Бартомеу, который ранее пожелал победы на чемпионате мира-2018 сборной Аргентины.

    «Странный выбор со стороны моего президента, ведь в «Барселоне» выступают футболисты из разных государств. Бартомеу стоило быть более политкорректным в высказываниях. При этом я понимаю, что вкусы у всех разные», – сказал Бускетс.

    Испания последний раз выигрывала чемпионат мира в 2010 году, Аргентина – в 1986.

    Источник: Sport.es

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    14.06.2018 00:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 14 июня 2018, 23:12

      Бускетс хороший игрок. Раньше в трёпе замечен не был. Понятно, его за язык потянул Иньеста.

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 14 июня 2018, 11:19

      В свете последних событий, ничего странного не вижу. Подумаешь, баскский сепаратист Бартомеу пожелал удачи Аргентине а не Испании. Желать что то не большой грех. Вон королевский мадридист Перес конкретно кинул сборную Испании, оставив за 5 дней до ЧМ без ГТ. И ничего.
      Пы.сы. Удивляет молчание Пике по этому поводу.

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 14 июня 2018, 09:41

      Месси

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 14 июня 2018, 07:32

      Бускетс не промолчал)

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 14 июня 2018, 06:22

      Ок

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      Рейтинг: +563

      Damir07 14 июня 2018, 01:06

      Ты понял почему он так сказал из за месси)))

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