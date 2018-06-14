Бускетс: «Бартомеу желает Аргентине победы на ЧМ-2018? Странный выбор»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс недоволен словами президента клуба Жозепа Бартомеу, который ранее пожелал победы на чемпионате мира-2018 сборной Аргентины.

«Странный выбор со стороны моего президента, ведь в «Барселоне» выступают футболисты из разных государств. Бартомеу стоило быть более политкорректным в высказываниях. При этом я понимаю, что вкусы у всех разные», – сказал Бускетс.

Испания последний раз выигрывала чемпионат мира в 2010 году, Аргентина – в 1986.