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    Зелимхан и Солтмурад Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»

    «Спартак» продлил контракты с полузащитниками Зелимханом и Солтмурадом Бакаевыми.

    Соглашение с 21-летний Зелимханом рассчитано до 31 мая 2022 года. Договор с его 18-летним братом – до 31 мая 2020-го.

    В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев провел 10 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил три гола. Также он принял участие в пяти поединках РФПЛ и одном – в Кубке России.

    Солтмурад Бакаев в составе молодежной команды красно-белых выходил на поле в шести матчах группового раунда Юношеской лиги УЕФА, записав в свой актив один гол и четыре результативные передачи.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.06.2018 15:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июня 2018, 23:26

      Рад за ребят.Особенно за Зелимхана. Техничный парень.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 13 июня 2018, 22:42

      молодёжь нужна!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 20:58

      толковые ребята всегда нужны резерв на будущее

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 20:00

      Ничего невозможного нет, пусть пробиваются в основной состав.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 18:45

      хорошо, желаю дальнейшего прогресса и оправдать продление контракта!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 13 июня 2018, 18:37

      пора ребят подтягивать в основную команду)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2251

      kvm 13 июня 2018, 15:35

      Кто эти люди?

      -3
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > kvm 13 июня 2018, 15:48

      Зелимхан Бакаев прекрасно выходил на замену в матчах прошлого чемпионата: молодой, очень способный, если не сказать, талантливый, игрок.
      По-спортивному злой.
      Очень его хочу видеть в основном составе постоянно.

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