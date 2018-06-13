Зелимхан и Солтмурад Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»

«Спартак» продлил контракты с полузащитниками Зелимханом и Солтмурадом Бакаевыми.

Соглашение с 21-летний Зелимханом рассчитано до 31 мая 2022 года. Договор с его 18-летним братом – до 31 мая 2020-го.

В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев провел 10 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил три гола. Также он принял участие в пяти поединках РФПЛ и одном – в Кубке России.

Солтмурад Бакаев в составе молодежной команды красно-белых выходил на поле в шести матчах группового раунда Юношеской лиги УЕФА, записав в свой актив один гол и четыре результативные передачи.