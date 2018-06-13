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  • Зелимхан и Солтмурад Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»

Зелимхан и Солтмурад Бакаевы продлили контракты со «Спартаком»

13 июня 2018, 15:29
8

«Спартак» продлил контракты с полузащитниками Зелимханом и Солтмурадом Бакаевыми.

Соглашение с 21-летний Зелимханом рассчитано до 31 мая 2022 года. Договор с его 18-летним братом – до 31 мая 2020-го.

В минувшем сезоне Зелимхан Бакаев провел 10 матчей в ФНЛ за «Спартак-2» и забил три гола. Также он принял участие в пяти поединках РФПЛ и одном – в Кубке России.

Солтмурад Бакаев в составе молодежной команды красно-белых выходил на поле в шести матчах группового раунда Юношеской лиги УЕФА, записав в свой актив один гол и четыре результативные передачи.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак М (мол) Спартак-2 Бакаев Зелимхан Бакаев Солтмурад
Комментарии (8)
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kvm
1528893343
Кто эти люди?
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Александ1982
1528904260
пора ребят подтягивать в основную команду)))
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OfaZavr
1528904719
хорошо, желаю дальнейшего прогресса и оправдать продление контракта!
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zigbert
1528909222
Ничего невозможного нет, пусть пробиваются в основной состав.
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Полная Канистра
1528912696
толковые ребята всегда нужны резерв на будущее
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Flame2045
1528918959
молодёжь нужна!
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Мары
1528921611
Рад за ребят.Особенно за Зелимхана. Техничный парень.
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