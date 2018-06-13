Дортмундская «Боруссия» заинтересована в защитнике «Барселоны» Мине

Защитник «Барселоны» Йерри Мина может перебраться в Бундеслигу. На 23-летнего игрока претендует дортмундская «Боруссия».

Черно-желтые уже общались колумбийцем. Сообщается, что немецкий клуб хотел приобрести футболиста еще когда он выступал за «Палмейрас».

«Боруссия» планирует начать переговоры с сине-гранатовыми по окончании чемпионата мира.

Мина перешел в «Барселону» из «Палмейраса» в январе этого года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года.