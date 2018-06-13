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    Дортмундская «Боруссия» заинтересована в защитнике «Барселоны» Мине

    Защитник «Барселоны» Йерри Мина может перебраться в Бундеслигу. На 23-летнего игрока претендует дортмундская «Боруссия».

    Черно-желтые уже общались колумбийцем. Сообщается, что немецкий клуб хотел приобрести футболиста еще когда он выступал за «Палмейрас».

    «Боруссия» планирует начать переговоры с сине-гранатовыми по окончании чемпионата мира.

    Мина перешел в «Барселону» из «Палмейраса» в январе этого года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.06.2018 14:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 13 июня 2018, 21:21

      Может новый Пике, а может будет, как с Бартрой. Что-то мне кажется, что второй вариант более вероятен. С Барсы не убудет. Уже далеко не первый латиноамериканский защитник Барсы за последние годы, которого купили непонятно зачем.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 июня 2018, 15:41

      Жаль Бенковича взять не получается. Как по мне, он поинтереснее. Хотя понятно, что по чемпионату Хорватии сложно судить.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июня 2018, 14:40

      Не иначе вместо Сократиса? Разумно.

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