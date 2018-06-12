Аршавин: «Мне хотелось бы вернуться в «Зенит». Но не в качестве игрока»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», признался, что хотел бы вернуться в петербургский клуб в качестве управленца.

Как игрок 37-летний футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2000 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 годы.

– Было бы вам интересно вернуться в «Зенит»?

– В качестве игрока нет.

– А в другом?

– Да, мне хотелось бы быть в клубе.

– Вам ближе тренерская деятельность или менеджерская?

– Менеджерская.