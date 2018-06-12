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    Аршавин: «Мне хотелось бы вернуться в «Зенит». Но не в качестве игрока»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», признался, что хотел бы вернуться в петербургский клуб в качестве управленца.

    Как игрок 37-летний футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2000 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 годы.

    – Было бы вам интересно вернуться в «Зенит»?

    – В качестве игрока нет.

    – А в другом?

    – Да, мне хотелось бы быть в клубе.

    – Вам ближе тренерская деятельность или менеджерская?

    – Менеджерская.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.06.2018 14:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 13 июня 2018, 10:16

      Сейчас главное возродить Зенит. Манчини и предыдущие господа, начиная со Спаллетти, занимались его разрушением. Хотя возможно у Спаллетти и были честолюбивые намерения.
      Без опытных игроков это сделать невозможно. Хватит покупать иностранцев на сезон. Была же своя школа. Забили на неё в своё время, а зря. Управляющим побыть, от тебя не убежит.

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > ухоженный крокодил 14 июня 2018, 10:20

      Не тебе, одноклеточное, об этом рассуждать.

      0
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 19:50

      Почему Аршавин не остался играть в РФПЛ? Сейчас был бы у всех на виду и была бы возможность оценить его действия. Но если он сам говорит что уже не сможет выступать на прежнем уровне, то о чем может быть речь.

      2
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 июня 2018, 19:12

      Мог бы и поиграть сезон, другой.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 17:30

      Не знаю, Андрей, читают мои комменты митрофанушки на разных сайтах или до них доводят инфу местечковые патриоты из числа журналистов. Но Семака я сватал предлагая его главным в "Зенит" ещё в ноябре 2017г. " Вираж" подключился в мае 2018г. -- свершилось. Сейчас сватаю на спортдира Игоря Корнеева, но тут их тяжелей убедить, разный уровень информированности и спортивной эрудиции. Тебя после завершения карьеры игрока сватаю на спортдира или начальника селекционно-аналитического отдела, это твоё. Твои знания и футбольный игровой интеллект, имя и авторитет среди игроков у нас и в Европе, знание английского языка поможет на этой работе. При тебе "Зенит" "пассажиров" покупать не будет.

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      Рейтинг: +52

      подсечкин 12 июня 2018, 16:07

      Вот и весь сказ, футболисты играть не желают,а их привлекает только менеджерская работа! Языком шлёпать легче,чем по полю бегать!

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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 12 июня 2018, 15:43

      Зря.

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 12 июня 2018, 15:00

      Там очередь из бывших футболистов Зенита..

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июня 2018, 14:47

      Так переходи, если есть свободное место.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 12 июня 2018, 14:41

      Готовься Андрей, сейчас начнёшь икать))

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