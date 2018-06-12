Аршавин: «Мне хотелось бы вернуться в «Зенит». Но не в качестве игрока»

Сейчас главное возродить Зенит. Манчини и предыдущие господа, начиная со Спаллетти, занимались его разрушением. Хотя возможно у Спаллетти и были честолюбивые намерения.
Без опытных игроков это сделать невозможно. Хватит покупать иностранцев на сезон. Была же своя школа. Забили на неё в своё время, а зря. Управляющим побыть, от тебя не убежит.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», признался, что хотел бы вернуться в петербургский клуб в качестве управленца.
Как игрок 37-летний футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2000 по 2008, в 2012 и с 2013 по 2015 годы.
– Было бы вам интересно вернуться в «Зенит»?
– В качестве игрока нет.
– А в другом?
– Да, мне хотелось бы быть в клубе.
– Вам ближе тренерская деятельность или менеджерская?
– Менеджерская.