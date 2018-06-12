Британские арбитры приедут на ЧМ-2018 на велосипедах

Арбитры из Великобритании Мартин Аткинсон и Джонатан Мосс приедут в Россию на чемпионат мира-2018 в качестве туристов.

Оба будут принимать участие в благотворительной акции. Ее участники проедут по всей Европе на велосипедах – их путь будет лежать из Англии в Калининград, где пройдет матч британцев с Бельгией.

По расчетам поездка займет 18 дней. Участники велопробега посетят Францию, Бельгию, Голландию, Германию и Польшу. Им предстоит преодолеть более 2 700 километров.