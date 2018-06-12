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    Британские арбитры приедут на ЧМ-2018 на велосипедах

    Арбитры из Великобритании Мартин Аткинсон и Джонатан Мосс приедут в Россию на чемпионат мира-2018 в качестве туристов.

    Оба будут принимать участие в благотворительной акции. Ее участники проедут по всей Европе на велосипедах – их путь будет лежать из Англии в Калининград, где пройдет матч британцев с Бельгией.

    По расчетам поездка займет 18 дней. Участники велопробега посетят Францию, Бельгию, Голландию, Германию и Польшу. Им предстоит преодолеть более 2 700 километров.

    Источник: BBC

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    12.06.2018 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 12 июня 2018, 23:17

      А у нас медведи нечипированные вдоль шоссе гуляют.

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 12 июня 2018, 13:00

      Кто то им шепнул , что у нас бензин по 45 ))

      6
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 июня 2018, 12:20

      у нас медведи на улицах очень не любят велосипеды... особенно англичан на велосипедах...

      4
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