Де Брюйне: «Бельгия стремится побеждать в каждой игре. Попытаемся показать результат на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что результат товарищеского матча с Коста-Рикой предопределила игра хавбека «Челси» Эдена Азара.

«Азар сделал в этом матче то, что он делает обычно в составе «Челси» на протяжении нескольких лет. Мне нравится его игра. Он помогает нам побеждать. Ему нужно сохранять эту форму.

Наша команда стремимся побеждать в каждой игре, мы движемся от матча к матчу. Уже заметно, что сейчас мы допускаем меньше ошибок, чем прежде. И это самое важное. Нельзя торопиться и недооценивать соперника. Мы не дали много шансов противнику, сами же создали их в достаточном количестве. Команда работала хорошо. Попытаемся показать результат на ЧМ-2018», – приводит слова Де Брюйне AFP.

В товарищеском матче перед стартом ЧМ-2018 сборная Бельгия обыграла Коста-Рику со счетом 4:1.