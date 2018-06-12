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    Де Брюйне: «Бельгия стремится побеждать в каждой игре. Попытаемся показать результат на ЧМ-2018»

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне считает, что результат товарищеского матча с Коста-Рикой предопределила игра хавбека «Челси» Эдена Азара.

    «Азар сделал в этом матче то, что он делает обычно в составе «Челси» на протяжении нескольких лет. Мне нравится его игра. Он помогает нам побеждать. Ему нужно сохранять эту форму.

    Наша команда стремимся побеждать в каждой игре, мы движемся от матча к матчу. Уже заметно, что сейчас мы допускаем меньше ошибок, чем прежде. И это самое важное. Нельзя торопиться и недооценивать соперника. Мы не дали много шансов противнику, сами же создали их в достаточном количестве. Команда работала хорошо. Попытаемся показать результат на ЧМ-2018», – приводит слова Де Брюйне AFP.

    В товарищеском матче перед стартом ЧМ-2018 сборная Бельгия обыграла Коста-Рику со счетом 4:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 10:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 июня 2018, 12:39

      Успехов! И красивой игры!

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