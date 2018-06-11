Полузащитник «Болоньи» Верди перешел в «Наполи» за 25 миллионов 

Неплохой полузащитник -я как то видел, что он сделал дубль со штрафного левой и правой ногой!
«Наполи» объявил о трансфере полузащитника Симоне Верди из «Болоньи». Сумма трансфера – 25 миллионов евро. Игрок заключил пятилетний контракт.
В прошлом сезоне Серии А Верди забил десять голов и отдал десять голевых передач в 34 матчах Серии А.
В видео, которое «Наполи» опубликовал в своем официальном твиттере, клуб обыграл фамилию игрока. Verdi переводится как «зеленый» с итальянского языка.
50 sfumature di...#Verdi #WelcomeVerdi #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/kXbG3AExzT— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 11 июня 2018 г.