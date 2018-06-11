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    Полузащитник «Болоньи» Верди перешел в «Наполи» за 25 миллионов 

    «Наполи» объявил о трансфере полузащитника Симоне Верди из «Болоньи». Сумма трансфера – 25 миллионов евро. Игрок заключил пятилетний контракт.

    В прошлом сезоне Серии А Верди забил десять голов и отдал десять голевых передач в 34 матчах Серии А.

    В видео, которое «Наполи» опубликовал в своем официальном твиттере, клуб обыграл фамилию игрока. Verdi переводится как «зеленый» с итальянского языка.

    Источник: Football Italia

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    11.06.2018 22:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 11 июня 2018, 23:46

      Неплохой полузащитник -я как то видел, что он сделал дубль со штрафного левой и правой ногой!

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