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    Ракитич: «Если Роналду уйдет из «Реала», я буду рад. Не скрываю этого»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о возможном уходе форварда «Реала» Криштиану Роналду из команды.

    «Мне сложно представить, как Роналду уходит из «Реала». Но в футболе всегда происходят разные вещи, это очень быстрая индустрия. Это игрок, который выделяется в «Реале», и если он уйдет, то я буду рад. Не скрываю.

    Но желаю ему принять лучшее решение. Как и Зидану, я желаю Роналду всего самого лучшего», – сказал Ракитич.

    Будущее Роналду в «Реале» будет зависеть от нового тренера. Команду может возглавить Конте или Гонсалес

    Источник: Marca

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    11.06.2018 19:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 13:32

      В чем смысл этой радости? Если оба могут отправится из команды в разных направлениях.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июня 2018, 13:09

      Через пару сезонов оба завершат с большим футболом, поздно уже радоваться.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 июня 2018, 11:01

      Великие игроки может сменить клубы,а не уходят,пока позволяет возраст и здоровье,как Ибра,Роналдо,,,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 12 июня 2018, 00:47

      Ракитич: «Возможный уход Роналду из Реала? Не сложно представить, что он уйдет. Но в футболе все быстро меняется, произойти может все что угодно. Криштиану — ключевой игрок Реала. Как коллега, надеюсь, он примет лучшее для себя решение. Желаю ему только лучшего. Если он все-таки решит уйти, буду рад за него»

      2
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      Рейтинг: +4

      7xbet 11 июня 2018, 21:12

      Если делaете ставки -> 7xbet.ru

      -1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 11 июня 2018, 20:14

      2009-й год: "Эй! дети и девушки, за кого вы болеете?" - Дети и девушки: "За МЮ!!!";
      2010-й год: "Эй! дети и девушки, за кого вы болеете?" - Дети и девушки: "За Реал!!!";
      2018-й год: "Эй! дети и девушки, за кого вы болеете?" - Дети и девушки: "хм... не знаем... Криштиану ещё не объявил")))

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > mikitka 11 июня 2018, 21:48

      Ибра не помнит все клубы в которых играл. И что? Криш заслужил, чтобы клубы за него боролись.

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      Рейтинг: +489

      mikitka > Mazzola 11 июня 2018, 22:09

      Всегда хвалить Роналду, даже есть коммент не о нём?) Интересно))

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > mikitka 11 июня 2018, 22:14

      Хвалить Роналду? Микитка, я уважаю Роналду, а не хвалю его! Он без моей хвальбы живёт. Кстати, за Реал и МЮ я не болею. Хвали Месси!

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      Рейтинг: +489

      mikitka > Mazzola 11 июня 2018, 22:33

      это не отменяет того, что мой коммент к персоне Роналду не имеет никакого отношения)

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > mikitka 11 июня 2018, 22:52

      Так зачем вообще пишешь? Я тебе в суп вроде не наделал?Или делать не хер?

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > mikitka 11 июня 2018, 23:00

      Пищи комменты к персоне Лукашенко, внучок.

      -1
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      Рейтинг: +489

      mikitka > Mazzola 11 июня 2018, 23:28

      ясно) я понял, что ты просто мелкий школьник, можешь не продолжать) желаю провести каникулы с пользой)

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > mikitka 11 июня 2018, 23:30

      Пошёл на х..! Внучок. Научись хорошим манерам.Передёрни в туалете и баиньки...

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      Рейтинг: +489

      mikitka > Mazzola 11 июня 2018, 23:30

      Ступай спать, пока мамка не отлупила))

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > mikitka 11 июня 2018, 23:34

      Внучок, сосни бульбочку....Или у вас уже на латиницу перешли?

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 11 июня 2018, 20:05

      криро надо искать новую тему....старая уже не канает

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      Рейтинг: +374

      Mazzola > Ауторитетный экспэрт мамо 11 июня 2018, 21:45

      КриРо не надо ничего искать. Он ФИГУРА в мировом футболе. Это ты ищи. Твои заявы не канают.

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