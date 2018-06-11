Ракитич: «Если Роналду уйдет из «Реала», я буду рад. Не скрываю этого»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о возможном уходе форварда «Реала» Криштиану Роналду из команды.

«Мне сложно представить, как Роналду уходит из «Реала». Но в футболе всегда происходят разные вещи, это очень быстрая индустрия. Это игрок, который выделяется в «Реале», и если он уйдет, то я буду рад. Не скрываю.

Но желаю ему принять лучшее решение. Как и Зидану, я желаю Роналду всего самого лучшего», – сказал Ракитич.

Будущее Роналду в «Реале» будет зависеть от нового тренера. Команду может возглавить Конте или Гонсалес