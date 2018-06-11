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  • Ракитич: «Если Роналду уйдет из «Реала», я буду рад. Не скрываю этого»

Ракитич: «Если Роналду уйдет из «Реала», я буду рад. Не скрываю этого»

11 июня 2018, 19:40
18

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о возможном уходе форварда «Реала» Криштиану Роналду из команды.

«Мне сложно представить, как Роналду уходит из «Реала». Но в футболе всегда происходят разные вещи, это очень быстрая индустрия. Это игрок, который выделяется в «Реале», и если он уйдет, то я буду рад. Не скрываю.

Но желаю ему принять лучшее решение. Как и Зидану, я желаю Роналду всего самого лучшего», – сказал Ракитич.

Будущее Роналду в «Реале» будет зависеть от нового тренера. Команду может возглавить Конте или Гонсалес

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Барселона Роналду Криштиану Ракитич Иван
Комментарии (18)
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Ауторитетный экспэрт мамо
1528736713
криро надо искать новую тему....старая уже не канает
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mikitka
1528737294
2009-й год: "Эй! дети и девушки, за кого вы болеете?" - Дети и девушки: "За МЮ!!!"; 2010-й год: "Эй! дети и девушки, за кого вы болеете?" - Дети и девушки: "За Реал!!!"; 2018-й год: "Эй! дети и девушки, за кого вы болеете?" - Дети и девушки: "хм... не знаем... Криштиану ещё не объявил")))
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7xbet
1528740762
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Xiko
1528753631
Ракитич: «Возможный уход Роналду из Реала? Не сложно представить, что он уйдет. Но в футболе все быстро меняется, произойти может все что угодно. Криштиану — ключевой игрок Реала. Как коллега, надеюсь, он примет лучшее для себя решение. Желаю ему только лучшего. Если он все-таки решит уйти, буду рад за него»
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САНЁК17
1528790514
Великие игроки может сменить клубы,а не уходят,пока позволяет возраст и здоровье,как Ибра,Роналдо,,,,,
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Cules2013
1528798187
Через пару сезонов оба завершат с большим футболом, поздно уже радоваться.
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zigbert
1528799545
В чем смысл этой радости? Если оба могут отправится из команды в разных направлениях.
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