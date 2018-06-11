Лебеденко: «Завершать карьеру не планирую – пока рано»

Бывший нападающий «Локомотива», «Рубина» и «Ростова» Игорь Лебеденко, который покинул «Факел» по завершении сезона, не планирует уходить из футбола.

«Пока конкретики нет, говорить о чем-то рано. «Факел»? Когда уходил, были разговоры с руководством. Но, видите, как все повернулось – команда осталась в ФНЛ.

В любом случае могу сказать, что завершать карьеру не планирую – пока рано», – сказал 35-летний Лебеденко.

Сообщалось, что форвард входит в интересы «Балтики» и еще ряда клубов ФНЛ.